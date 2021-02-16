Yenipazar Belediyesi, atıl arazileri değerlendirecek

BİLECİK - Mülkiyeti belediyeye ait olan atıl durumdaki 80 dekarlık tarlaları değerlendirmek istediklerini söyleyen Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, belediye çalışanları ile birlikte tarlada ayçiçeği ekimi yapacaklarını belirtti. Burada elde edilecek gelirin tamamının belediyeye aktarılacağını Başkan Özden, “Burayı kiraya versek geliri 10 bin liraydı. Biz de kendimiz çalışıp, ekmeye karar verdik. Her şey şeff af olacak. Mülk bizim ve buradan elde ettiğimiz gelir, belediye kasasına girecek. Aynı zamanda da hem ilçe hem de belediye ekonomisine katma değer sağlayacak” ifadesini kullandı. Ayçiçeği ekimi sırasında traktöre binerek tarla süren çalışan Başkan İlhan Özden, 80 dönüm tarlaya 15 ton ay çiçek ekeceklerini ve bu üründen 60 bin lira kazanç hedefl ediklerini dile getirdi.