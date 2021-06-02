Yenipazar ve İnhisar köy yollarına PMT işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşımm Hizmetleri Müdürlüğü, Yenipazar ve İnhisar köylerinin yollarına yaptırılacak PMT işini ihale edecek.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihalenin dökümanlarına EKAP üzerinden ulaşılabilecek ve başvuru yapılabilecek.

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