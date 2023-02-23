Yenişehir Belediyesi ve eczacı odalarından sahra eczanelerine destek

Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde kurulan yardım depolama merkezine Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen inşaat malzemeler tasnif eden Yenişehir Belediyesi, yardımları Mersin’deki depremzedelere ulaştırırken ihtiyaç halinde bölgeye de gönderiyor.

Yenişehir Belediyesinin yardım organizasyonuna belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Mersin Eczacı Odası ve Türkiye’deki birçok eczacı odasının temin ettiği ilaçlar Yenişehir Belediyesi aracılığıyla Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulan sahra eczanelerine gönderildi.

Sahra eczanelerinin önemine dikkat çeken ve kendisi de eczacı olan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için hep birlikte emek veriyoruz. Mersin Eczacı Odamızla, Türkiye’nin farklı illerinden gönderilen ilaçları yardım depolama merkezimiz de tasnif ettik ve Kahramanmaraş ve Hatay’a gönderdik. Sahra eczaneleri çok önemli bir rol üstleniyor. Mersin’den sağladığımız destekle yurttaşlarımıza daha etkin bir hizmet sunulacak. Oda Başkanımız Özgün Sağır ve tüm eczacı meslektaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu