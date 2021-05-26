Yenişehir Havaalanı’nda seferler başladı

BURSA (DÜNYA) - Geçen yıl Mart ayında koronavirüs salgını yüzünden THY iç hatlardaki çapraz uçuşları durdurmuştu. THY, yeni normal diye adlandırılan 1 Haziran 2020’den itibaren Ağrı, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır, Kars, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Sivas havaalanlarına uçuşları başlatırken, Bursa Yenişehir Havaalanı uçuş programı dışında tutulmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’yı ziyaretinin ardından da Yenişehir Havaalanı’nın yeniden uçuş programına alınması kararlaştırılmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde Bursa Yenişehir Havaalanı’ndan Erzurum, Muş ve Trabzon’a uçak seferlerinin başlatılacağı açıklanırken, pandemi nedeniyle tüm kapanma sürecine girilmesiyle birlikte seferler 24 Mayıs’a ertelenmişti.

İlk sefer Trabzon’dan

Pandemi nedeniyle uzun süredir uçuşlara kapalı olan Yenişehir Havaalanı’nda hareketlilik yeniden başlandı. Trabzon – Bursa seferini yapan uçak Yenişehir Havaalanı’na inerken, yolcular Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Atilla Ödünç ve Osman Mesten ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan tarafından karşılandı. Yenişehir Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılmasının ardından kent merkezinden havaalanına ulaşımı sağlayan Burulaş’ın 80 numaralı hattı da uçuşlarla eş zamanlı olarak seferlere başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ne kadar Bursalıların Sabiha Gökçen ve İstanbul Havaalanlarını yoğun şekilde kullansa da Yenişehir Havaalanının hem ilçe ekonomisi hem de çabuk ulaşım açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise Yenişehir Havaalanı’nın uluslararası bir havalimanı olduğuna işaret ederek, son dönemde Türk Hava Yolları Turkish Kargo ile de anlaşma yapıldığını, Bursa’nın sanayi mamulleri ile mevye sebze mamullerinin Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan dünya pazarlarına ulaştırılacağını aktardı.

Seferler Cuma günleri dışında haftanın 6 günü yapılacak. Ayrıca Van, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa uçuşları ile ilgili de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.