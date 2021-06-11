Yenişehir Havalimanı, Turkish Cargo ile gümrüklü kargo alımına başlıyor

Esra ÖZARFAT



BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dünyadaki en büyük beş hava kargo taşımacılık şirketi arasında yer alan Turkish Cargo ile anlaşma sağladı. Turkish Cargo, BTSO Lojistik AŞ işbirliğinde ilk etapta Yenişehir Havalimanı’nda gümrüklü kargo kabulüne başlayacak. Talebin sürekli ve yüksek olması durumunda Yenişehir’den direkt uçuşlar da gerçekleştirilecek. İşbirliğinin detayları düzenlenen toplantıda IATA yetkili hava kargo acenteleri ile paylaşıldı.

Bursa’da ihracatın yüzde 78’inin karayolu ile gerçekleştiğini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Hava kargo değişen tüketim kültürüne uyum sağlamak için çok önemli. Bu yüzden Yenişehir Havalimanı’nı aktif hale getirmeliyiz. Bu çalışma ile hem ihracat hem de ithalatta İstanbul’un yoğunluğundan kurtulacağız. Bu, firmalarımız için çok büyük bir fırsat” dedi. Toplantıya katılan acentelerden de destek isteyen İbrahim Burkay, “Yükleri Yenişehir’e getirdiğinizde gümrükleme yapacağız ve 3 saat içinde 127 ülkeye uçuş yapan Turkish Cargo’ya teslim edeceğiz. İthal yükler için de aynı işlemleri yapacağız. Merkezimizin değil şehrimizin kazanmasını amaçlıyoruz. Bu yüzden üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Bölgedeki yatırımlara ve ekonomik gelişime baktığımızda zaten 5-10 sene sonra Yenişehir’in hava kargo merkezi olması kaçınılmaz. Bu doğrultuda işbirliğiniz çok önemli” diye konuştu.

“Bursa, yeterli altyapı ve potansiyele sahip”

Bursa ve İstanbul arasındaki yakınlığın Yenişehir Havalimanı’nda ilave uçuş operasyonları sağlamayı zorlaştırdığını ifade eden Turkish Cargo Pazarlama Başkanı Fatih Cığal da, “Dünyanın birçok metropolünde Bursa-İstanbul mesafesi aynı şehrin merkezi ile havalimanı arasındaki mesafedir. Ancak Bursa yakın gelecekte servislerin ve uçuşların zenginleştirilmesi için yeterli altyapı, kaynak ve potansiyele sahip. Turkish Cargo olarak ilk etapta Yenişehir’den ürünleri gümrüklü olarak alacağız. Talebin yüksek olması, her saat diliminde yaptığımız uçuşlara kolayca bağlantı imkanı sağlayacak. Sürecin devamında Yenişehir’de bu çalışmaları uçuş operasyonları ile taçlandıracağımız bir noktaya getirmiş olacağız” değerlendirmesini yaptı. Turkish Cargo; İstanbul, Adana, İzmir, Ankara, Antalya’da 6 havalimanında operasyonel süreçler yapıyor.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Bursa’nın yanı sıra Yalova, Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir’den sorumlu olduklarını, bölgede 4 havalimanı bulunmasına rağmen havayolu ile gerçekleşen ithalat ve ihracat rakamı kaydı olmadığını söyledi. Şanverdi, “Gümrük konusunda Yenişehir’de hiçbir eksik olmayacak. 7/24 çalışanlarımız mevcut. Buradaki işlemleri İstanbul’dan daha hızlı yapacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.