Yer bulamayan lüks yat firmaları sipariş alamıyor

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Gerçekleştirdikleri projelerle uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen ve sektöründe “Antalya Markası” yaratan, krallara, şeyhlere ve dünyanın tanınmış iş insanlarına yat yapan Antalya Serbest Bölgesi’ndeki ultra lüks yat firmaları, yer olmadığı için en az üç yıl sipariş alamıyor.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşletici AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, pandemi süreciyle birlikte dünyada yata büyük talep olduğunu söyledi. Antalya Serbest Bölgesi’nde 20 yıllık yat üretim sektöründe birçok firmanın Suudi Kraliyet aile fertlerine, Birleşik Arap Emir (BAE) şeyhlerine, dünyanın tanınmış iş insanları ile F-1 pilotları da dahil olmak üzere tanınmış kişi ve firmalar için yüzlerce ultra lüks yat üreterek ihraç ettiğini belirten Gürses, bölgede ultra lüks yat firmalarının projelerinin çoğunun uluslararası ödüller aldığını anımsattı.

Firmalar 2025’e kadar sipariş alamıyor

Zeki Gürses, yat sektörünün Antalya Serbest Bölgesi’nde çok geliştiğini, 2018 yılından itibaren pandemi süreciyle birlikte bölgede 17 milyon dolarlık yatırım yapıldığını, önümüzdeki 4-5 yılda da 6 milyon dolarlık yeni altyapı yatırımları yapılacağını belirtti. Gürses, şunları kaydetti: “Bu yatırımlarla Antalya Serbest Bölgesi başta Ortadoğu ve Akdeniz ülkeleri açısından dünyada cazip hale geldi. Yurtdışı ve yurtiçinden onlarca tanınmış firma yatırım yapmak istiyor. Yabancı yatırımcılar da ASBAŞ’taki yat firmalarına yarı mamul tekne siparişi veriyor. Ancak, Antalya Serbest Bölgesi’nde yer kalmadı. Genişleme alanına ihtiyaç var. Bu nedenle lüks yat firmalarımız 2025 yılına kadar sipariş alamıyor. Ülkemiz yat sektörünün dünya pazarında ilk sırada yer alabilmesi ve diğer sektörlerin gelişmesi için Antalya Serbest Bölgesi’nin genişlemesi gerekiyor.” Yabancı sermaye için de cazip hale gelen Antalya Serbest Bölgesi’de yatırım yapmak isteyen çok sayıda firma bulunduğunu ifade eden Gürses, “Yer olsa şu an çoğunluğu yat olmak üzere 1’i İtalyan, 2’si Ukrayna olmak üzere 6 yabancı sermaye firması hemen yatırım yapacak” dedi.

“Serbest Bölge genişlemeli”

Antalya Serbest Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan da bölgede genişleme alanının bittiğini, yatırım için yeni alanlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni yatırım yapmak isteyenlerin yanında bölgede faaliyette bulunan firmaların da yer talep ettiğini ifade eden Şandan, “Bölgedeki mevcut firmalarımız da yer talep ediyor. Bölgede yatırım yapacak alan bitti. Yeni yatırım yapmak isteyenler var. Bölgenin genişleme alanına ihtiyacı var. Yat firmalarımız en az 3 yıl yeni proje siparişi alamıyor’’ diye konuştu.

Ticaret hacmi rekor kırdı

Antalya Serbest Bölgesi, kurulduğu tarihten bu yana ticaret hacminde 2021’de tüm zamanların rekorunu kırdı. 2020 yılında 840 milyon dolar ticaret hacmine ulaşan bölge 2021 sonu itibariyle yüzde 17 artışla 985 milyon dolar ticaret hacmi gerçekleşti. 1987 yılında kurulan bölge, 2013 yılında 902 milyon dolar en yüksek ticaret hacmine ulaşmıştı.