“Yer gösteren değil yön gösteren yerli ve milli bir markayız”

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Revizyon 2014 yılında gayrimenkul ve inşaat sektöründe yerli sermaye ile kurulmuş milli bir marka sloganıyla faaliyetlerine başladı. Uzman danışmanlarıyla ve yenilikçi çalışma esaslarıyla binlerce gayrimenkulü yatırımcısıyla buluşturdu.

Her geçen gün müşterilerine daha fazla yeniliklerle hizmet verdiklerini dile getiren Kurucu Ortağı Okan Orhan Sığırcı, “Revizyon Türkiye her yıl binlerce sayıda gayrimenkulün el değiştirmesine kurumsal ve profesyonel olarak aracılık ederek hem satıcılarımıza hem alıcılarımıza maksimum kalite, uzmanlık ve profesyonellik ilkesi sunarak hizmet vermektedir. Profesyonel gayrimenkul danışmanlığı hizmeti, tüm dünyada gayrimenkul pazarlama imkanı, en yeni teknoloji ile en kapsamlı eğitimler, yaygın network ağı ve benzeri faaliyetler bugüne kadar Karadeniz’de ilk kez Revizyon tarafından hayata geçirilmiştir. Diğer Kurucu Ortaklarımız Candoğan Gürhan Gül, Emre Öztürk ve Serdar Tuğrul ile birlikte her geçen gün daha da farklı yeniliklerle müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi.







Karadeniz Bölgesinde ilklere imza attık

Revizyon 12 inşaat projesiyle yüzlerce kişiyi hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. Karadeniz Bölgesinde sektörde ilklere imza attıklarının altını çizen Sığırcı, “Samsun’un her bölgesine alanında uzman danışmanlar tanımlayarak tam hakimiyete önem verdik. Kendi işini kurarak gelir elde etmek isteyen girişimci ruhların adresi Revizyon, inşaat sektöründeki başarısı ile son yıllarda Karadeniz bölgesinde gayrimenkul sektöründe hep ilklere imza atmıştır. Şimdiye kadar şehrimize fark yaratan 12 inşaat projemizle yüzlerce değerli müşterimizi hayallerine kavuşturarak ev sahibi yaptık. Markalaşan projeler ile fark yaratmaya devam etmekteyiz. Ülkemizdeki değişimler ve gelişmelere çok çabuk uyum sağlayacak dinamik bir yapıya sahibiz. Yüzlerce satılık-kiralık portföyün bulunduğu web sitemizle de müşterilerimize ulaşarak, gayrimenkul sektöründe yeni bir çağ başlattık” şeklinde konuştu.

Revizyon, gayrimenkul sektöründe ülkemizin milli markası

Türkiye başta olmak üzere dünya çapında sektörünü lideri yapma hedefleri olduğunu söyleyen Sığırcı, “Revizyon, Samsun’dan başlayan bu serüvenini Ar-Ge çalışmalarıyla, sektörel gelişim ve teknolojinin yeniliklerini arkasına alarak 2018 yılında yenilenen yüzüyle gelişimine hız verdi. Revizyon, Türkiye’nin gayrimenkul pazarlama ve inşaat sektöründe yer gösteren değil yön gösteren yerli ve milli bir markasıdır. Milli hedeflerimiz arasında ise Türkiye merkezli gayrimenkul firması olan Revizyonu ülkemiz başta olmak üzere dünya çapında değer üreten, temsil eden ve tercih edilen lider bir marka yapmak ” diye konuştu.

“Büyümeye devam ediyoruz”

70 kişilik profesyonel ekipleri ile büyümeye devam ettiklerini ifade eden Sığırcı, sözlerine son olarak şunları ekledi: “Gücümüzü takım ruhundan alıyoruz. Birbirine bağlı, uzman, profesyonel, ilkeli ve disiplinli danışmanlarımızla hizmet veren bir aileyiz. Şirketimizde Yeni Nesil Gayrimenkul Danışmanlığı alanında Eğitim Akademisi oluşturulmuş olup, toplamda 70 kişilik ekibimiz ile büyümeye devam etmekteyiz. Sahilde 1200 metrekare alanındaki Luxury olarak inşa edilmiş Revizyon Plazamızda, Danışanlarımızın en çok tercih ettiği marka olmanın gururu ile şehrimizde profesyonel olarak hizmet veriyoruz” dedi.