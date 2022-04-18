Yerel üreticiyi Avrupa pazarına taşıyacaklar

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Şirketin Kurucu Ortaklarından Barış Günaydın, iki yılı aşkın süredir pandemi ile mücadele eden ve ekonomik olarak zor günlerden geçen Türkiye ile Avrupa arasında ticaret köprüsü kurmak için yola çıktıklarını ve bu amaçla farklı iş modelleri geliştirerek, Budapeşte’de şirket kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Türkiye’de yerli üretim yapan her sektöre hizmet verme potansiyeline sahip olduklarını aktaran Günaydın, özellikle katma değerli işlere öncelik verdiklerini aktardı. “Türk Lirası ile üretim yapıp, döviz ile satış yapmayı hedefleyen her üretici için potansiyel çözüm ortağıyız” diyen Günaydın, yerli üretim ürünlerin, Avrupa başta olmak üzere dünya pazarına daha kolay ve daha hızlı erişebilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Özellikle, Uzak Doğu’da hammadde ve işçilik fiyatlarındaki artış, dünya petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle nakliye masraflarının Avrupalı tüketiciyi, Türkiye’ye yönelttiğini anlatan Günaydın, “Hem jeopolitik konum, hem de genç üretken işgücü bu yönelişe karşılık verebilecek niteliktedir. Avrupa pazarı, Türk firmaları için son dönemlerde gerçekten avantajlı bir pazardır” dedi.

Anahtar teslim çözüm modeli geliştirdiler

Günaydın, yurtdışında satış yapmak isteyen firmalara sağlayacakları destekler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Geliştirmiş olduğumuz anahtar teslim model ile; Avrupa’da şirket kurulumundan banka hesap açılışlarına, depo kiralanmasından dağıtımına, web sitesi kurulumlarından satış kanallarına, pazar araştırmasından e-ticaret sitesi kurulumuna, marka tescilinden uluslararası ticaret sözleşmelerine, çeviri desteklerinden reklam hizmetlerine kadar her detaya ait A’dan Z'ye çözümü tek çatı altında toplamayı başararak bu iş modeliyle müşterilerimizi her konuda destekliyoruz.”

E-ticaretin ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da oldukça önemli bir paya sahip olduğuna vurgu yapan Günaydın, hem e-ticaret hem de fiziksel alanlarda danışmanlık yaptıkları firmaların ürünlerinin satışını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yerel ve bölgesel pazaryeri olarak, niş alanlarda hizmet sağlamanın firmaları bir adım öne taşıdığını dile getiren Günaydın, “Özellikle yurt dışında yerel pazar yerlerinde ihtiyaçlara yönelik analizleri yapmayı gerektiriyor. Bu konularda yerel partnerlerimizle global çözümler üreterek ilerlemeyi tercih ettik ve birçok pazaryeri, büyük market zincirleri ile anlaşmaları sağladık” ifadelerini kullandı.

Günaydın, yurtdışında ticaret yapmak isteyen firmalarının pazara erişim, fikri ve sınai mülkiyet başta olmak üzere, hukuki işlerde, para transferlerinde, pazar araştırmasında, reklam ve tanıtım gibi alanlarda sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.