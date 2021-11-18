Yerel Yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması’nda Gaziantep’e 2 ödül

GAZİANTEP - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Gençlik Festivali’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yerel Yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması” ödül töreninde “Gençlik Uygulamaları” kategorisinde “Spor Dostu Kent” anlayışıyla yönelik fiziki, kültürel ve sportif yatırımlara ağırlık veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni ödüllendirdi. Ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aldı.Şahin, gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, ödül almanın gururunu yaşadığını ve ödülle birlikte gençlere yapılan yatırımların taçlandırıldığını söyledi.

Şahinbey’den 665 milyon TL’lik yatırım

Yarışmaya 3 kategoride katılan Şahinbey Belediyesi de ödüle layık görüldü. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin geleceği için projeler ürettiklerini belirterek “Şahinbey Belediyesi olarak ilçemizi imar ederken yarınlarımızın mimarı gençlerimizi hizmetlerimizin merkezine aldık. ‘Yarınların Türkiye’sinde Şahinbey Modeli’ projesiyle milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek, yarınların bilim insanı olmalarına katkı sağlamak, sportif faaliyetlerle birlikte bilimsel deneyler yaparak lider genç olmaları yolunda ilerlemelerini amaç edindik. 665 milyon TL yatırımla ilçemizin dört bir yanına eşsiz mimarisi ve mekânsal planlamasıyla 198 modern Gençlik Merkezi ve Bilim Evi’ni gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu anlamada yeni Fatihler, Mehmet Akifler, Necip Fazıllar, Fuat Sezginler yetişmesi ve ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıran vatan sevdalısı gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Yaptığımız bu önemli yatırımlarla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.