Yerköy Belediyesi'ne ait işyerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Yerköy Belediyesi'ne ait olan, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde bulunan cafe, depo, berber, büfe, tuvalet ve yazıhane olarak kullanılacak 12 adet taşınmazı açık artırma usulü ile kiraya verecek.

İhaleler Yerköy Belediyesi Haşim KILIÇ Mahallesi Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 31.08.2021 Tarih ve Saat: 10:00' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

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