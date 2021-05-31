Yerli “robot cankurtaranlar” hayat kurtaracak

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde işlettiği plajda yüzde 100 yerli üretimi olan “İnsansız Cankurtaranlar” denizde meydana gelebilecek olası kazalara karşı insan kurtaracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yaz sezonu için hazırlıklarını sürdürürken Türkiye’ye örnek olacak bir ilke imza atacak. 1 Haziran’da kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Konyaaltı Sahili’ndeki belediyeye ait Ekdağ Plajında İnsansız Cankurtaran Deniz Aracı(İCA) ile ‘robot cankurtaran’ hizmeti verilecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Türkiye’de ilk olacak insansız cankurtaranın pandemide vaka ile teması sıfıra indirirken ve bulaş riskini azaltacağını belirtildi. Atasoy, “Uzaktan kumanda edilen cankurtaran ile boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edilecek. 45 dakika su yüzeyinde durmadan çalışabilen robot cankurtaran 200 kilogram yükü taşıyabiliyor. Kamera ve aydınlatma sistemlerine sahip robot cankurtaranda vaka ile iletişim sağlayacak ses sistemi de bulunuyor” dedi. Yüzde 100 yerli üretim olan cankurtaran, Büyükşehir Belediyesi Ekdağ Plajı’ndaki testlerden başarıyla geçti.



15 kilogram ağırlığındaki İCA, manevra kabiliyeti ve motor gücü çok yüksek. Yeşil enerji ile çalışıyor. 15 kilometre hıza ulaşarak vakaya çok seri bir şekilde ulaşabilen İCA, 600 metreye kadar müdahale edebiliyor ve 200 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Kötü hava şartlarında da çalışabiliyor ve ters döndüğü zaman rahatlıkla tekrar düz vaziyete geri geliyor.