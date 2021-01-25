Yerli sanal ansiklopediye ayda 100 bin ziyaretçi

ANTALYA - DÜNYA

Birçok alanda akademik makalelerle bilimsel veri sağlayan Bilgipedia ile geçen yıl Türkiye’nin tüm illeri tanışırken, sayfayı en çok ziyaret eden beş il İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya oldu. 2019 yılı Temmuz ayında yayına başlayan bu sanal ansiklopedi aylık ortalama 100 bin ziyaretçi alıyor.

Bilgipedia’nın Türkiye’nin en nitelikli sanal ansiklopedisi olma vizyonuna sahip bir veri portalı olduğunu söyleyen Ümit Sedat Bayram; “2019 Haziran’da yazılımı oluşturduk. 2019 Temmuz’da da ilk verimizi girerek yayına başladık” dedi. Serdar Alp Öztürk ise; “Başta Rusya, ABD, Almanya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi alıyoruz. Antarktika ve Grönland dışında her kıtaya ulaştık. Antalya’dan Türkiye’ye sonra da dünyaya açıldık” diye bilgi verdi.