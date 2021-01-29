"Yerli yatırımcı, rekabet maçına mağlup başlıyor"

İZMİR - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar Türkiye’nin, gelişmekte olan ülkeler içinde gelecek vaat eden, 2030-2050 raporlarında büyük ekonomiler arasında gösterilen bir ülke olduğunu belirterek, “Bu öngörülerin temelinde dinamik girişimcilerimiz ile reel sektörün üretim potansiyeli bulunmaktadır. Ancak, reel sektör, bugün dalgalı kur-yüksek faiz- yüksek enflasyon üçgeninde maliyet baskısı ve belirsizlik ikliminde üretimini sürdürmeye çalışmaktadır” dedi.

Yatırım ortamını güçleştiren yüksek faiz oranları ile zor bir dönemeçten geçen reel sektörün durumu hakkında bir değerlendirmede bulunan Yorgancılar “Pandemi ile tüm dengelerin alt üst olması, yeni belirsizlik ve risk faktörlerinin devreye girmesi sonucu reel sektör açısından; hem tedarik, hem üretim, hem de pazarlama süreci daha da zorlaşmıştır. Bu şekilde mevcut tesislerde üretimin zorlaştığı bir ortamda girişimcilerin yeni yatırımlara motive olması güçtür. Ancak, Türkiye’nin sıçrama yaratması; yatırımlara, özellikle de bilgi çağına uyumu getirecek nitelikteki yatırımlara bağlıdır” diye konuştu.

Başarılı olmanın ön koşulu

İşsizlik sorununun çözümünde kalıcı ve istikrarlı istihdam kaynağı olan sanayi yatırımlarının ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çeken Yorgancılar, şöyle devam etti: “Küresel ve ulusal nitelikli birçok gerekçe ile açıklanabilecek başarısızlığın artık kırılması, pandeminin fırsata dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için de reel yatırıma engel olan yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak zorunludur. Bu bir tercih değil, küresel rekabette başarılı olabilmenin de zorunlu ön koşuludur. Zira rakip ülkelerde girişimciler yüzde 1-3 oranında faizle borçlanırken, yerli girişimcilerimizin yüzde 20’ye dayanan faizler ile ne iç; ne de küresel pazarlarda ayakta kalması mümkün değildir. Buna maliyet ve fiyat hesabı yapmayı güçleştiren; dalgalanan kurlar ve yüksek CDS’ler yanında, pandeminin getirdiği belirsizlikler de eklendiğinde yerli yatırımcının rekabet maçına mağlup başladığı görülecektir.”