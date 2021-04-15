Yeşil Ambalaj'da hedef AB ve ABD pazarı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Yeşil Ambalaj, Ortadoğu pazarından sonra şimdi de yönünü Avrupa ve ABD pazarlarına çevirdi. Firma özellikle ihracatta sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.



Yeşil Ambalaj Genel Müdürü Hasan Yeşil, firma olarak oluklu mukavva sektöründe beş yılı geride bıraktıklarını, beş yıl boyunca hem iç pazar da hem de Ortadoğu pazarı başta olmak üzere yurtdışı pazarlarda sürekli ve dengeli bir şekilde büyüdüklerini vurguladı.

2020 yılında dünya ölçeğinde yaşanan COVID-19 salgınına rağmen bu ivmeyi kaybetmediklerini belirten Yeşil, “Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında kalıcı olabilmek ve pazar payını artırabilmek için son iki yılda önemli makine yatırımları gerçekleştirdik. Müşterilerden de ciddi anlamda olumlu dönüşler aldık” diye konuştu.

Şirketlerinin 2016 yılından bu yana oluklu mukavva üretimi yaptığını belirten Hasan Yeşil, “Fabrikamızda beşinci yılımız aylık 3 bin tonluk üretime ulaştı. Geri dönüşüm açısından çevreye en duyarlı ambalaj olan oluklu mukavvaya yönelik talep her geçen gün artıyor. Biz de bunun bilinciyle üretim hedefl erimizi aylık 4 bin 500 ila 5 bin tona çıkardık” dedi.

Yaşanan konteyner sıkıntısı ihracatı olumsuz etkiliyor

Firma olarak bölgedeki ve yurtdışındaki bilinirliklerinin her geçen gün artığını belirten Yeşil “Müşteri memnuniyetini esas alan bir çalışma şeklimiz var. Müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz, gelen şikâyetleri ve önerileri de dikkate alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son zamanlarda hammaddeye gelen yüksek zamlar, kurdaki oynaklık ve yine son olarak dünya genelinde yaşanan konteyner sıkıntısı özellikle ihracatımızı olumsuz etkiledi. Ancak bu durumun geçici olduğunun bilincindeyiz” ifadesini kullandı.

"DİJİTALLEŞMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIK"

Kısa, orta ve uzun vadede hedefl erine emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Yeşil Ambalaj Genel Müdürü Hasan Yeşil “Hem iç pazarda hem de yurtdışında sürekli büyüyoruz. Bu sektörde ve bölgemizde yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fabrikamızda 220 kişi istihdam ediyoruz” dedi.

Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri takip ederek stratejik planlar hazırladıklarını dile getiren Yeşil, “Bugün yaptığımız çalışmalar sayesinde gelecekte de büyümeye devam edeceğiz. Özellikle dijitalleşmeye yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık” diye konuştu.