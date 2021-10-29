Yeşil Çevre, 30 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Sanayi tesislerinin ortak arıtmalarını yapmak üzere 1998 yılında kooperatif olarak 56 ortakla 52 bin 500 metreküp/gün kapasite ile kurulan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, bugün 398 ortak ve 100 bin metreküp/ gün kapasite ile hizmet veriyor. Kooperatif Müdürü Mehmet Aydın, tesiste yıllık 4 milyon 200 bin metreküp su arıtıldığını ve kuruluşundan bugüne kadar 31 milyon 163 bin dolarlık yatırım yapıldığını vurguladı. Kapasiteyi artırmak için yatırım planladıklarını belirten Aydın, “Fiili arıtma kapasitemiz olan 100 bin metreküp/günü 150 bin metreküp/güne çıkarmak için yatırıma hazırlanıyoruz. Geleceğe dönük kapasitemizi artıracağız. Modelleme üzerinde çalışıyoruz. 10 milyon dolarlık bir teknolojik üst yapı yatırımı olacak. Bu projeyle de daha fazla atık su deşarjı sağlanacak. Ayrıca bir diğer yatırım olan İleri Arıtma Geri Kazanım Projesi ile 50 bin metreküp suyu arıtıp ortaklara yeniden göndereceğiz. Bu yatırım da 20 milyon doları geçecek. Pahalı ve zor bir proje ama gelecekte bizden beklenen bir yatırım. Bu konuda OSB yönetimleriyle de çok yönlü bir çalışma içindeyiz. BUSKİ ile de fikir alışverişinde bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

"İdari yapımızda kamu ve özel sektör var"

Model olarak Türkiye’de tek örnek yapılanma olduklarını ifade eden Aydın, “İdari yapımızın içinde kamu ve özel sektör var. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Uludağ OSB, Kestel OSB, Barakfakih OSB ve İsabey bölgelerinde yer alan işletmeler de ortağımız. Ortaklarımızın yanı sıra Kestel ve Gürsu ilçelerinin de kanalizasyon atıklarını alıyoruz ve ileri biyolojik arıtma yapıyoruz. 2015’te de çamur yakma tesisini devreye aldık. 167 bin 500 nüfusun evsel atığı ve 8 bin civarında çalışanın atık sularını alıyoruz. Sistem, Bakanlık tarafından 7/24 izleniyor” dedi.

"Metreküpü 0,90 kuruştan arıtma yapıyoruz"

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduklarını ve hizmetleri maliyet esaslı verdiklerini ifade eden Aydın, “Metreküpü 0.90 kuruştan arıtma yapıyoruz. Bu maliyetle su arıtan Türkiye’de başka kuruluş yok. Türkiye’nin genelinde özellikle sanayi alanlarıyla yerleşim yerlerinin iç içe girdiği yerlerde bizim modelimiz öneriliyor, örnek bir model olduk” diye konuştu.

Tehlikesiz ambalaj atıkları için de tesis kuracak

Ortakların tehlikesiz ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma tesisi kurarak, bu atıkları ekonomiye geri kazandırmak için harekete geçtiklerini belirten Mehmet Aydın, fi zibilite çalışmalarının tamamlandığını, yatırım aşamasına geçeceklerini açıkladı. Bu projeyle fi rmalardan cam, karton, plastik, pet şişe gibi atıklar alınarak ayrıştırılacak ve geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye geri kazandırılacak.