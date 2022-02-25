Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, kapasitesini artırıyor

DÜNYA (BURSA)

Evsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık suları arıtarak, temiz su varlığını korumak amacıyla faaliyetlerini sürdüren S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, kentin doğusunda çevre dostu üretime katkı sağlarken kapasite artırıcı yatırımlarını da hayata geçiriyor. Çevre, hava ve su kirliliğini önleyecek projeler geliştiren Yeşil Çevre, günlük arıtma kapasitesini 100 bin metreküpten 150 bin metreküpe çıkaracak. Genel Müdür Mehmet Aydın “Halihazırda günlük 100 bin metreküp olan arıtma kapasitemizi bu yıl altyapımıza uygun olarak günlük 150 bin metreküpe çıkarma çalışmalarına yönelik uygulama projelerinin hazırlanması sürmektedir. Projelerin hazırlanması sırasında teknolojik trendleri yakından takip ederek, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum noktasında önemli katkılar sağlayacağız. İleri biyolojik arıtma gerçekleştirdiğimiz tesisimizde çevremizi iyileştirmek için ambalaj atıklarının toplanması ve ayrışması noktasında fizibilite kontrollerimizin ardından bu projemiz de tamamlanacak” dedi.

Kendini 2 yılda amorti edecek

Arıtma tesislerinde sorun teşkil eden en büyük faktörlerden biri olan çamurun bertarafına yönelik çevreci çözümler geliştirdiklerini de belirten Mehmet Aydın, “Çamur yakma tesisimizdeki revizyonlarımız kapsamında, daha verimli sonuçlar elde etmek amacıyla yenilikçi teknolojilere uygun bir şekilde ekipmanlarımızı değiştireceğiz. Doğal gaz yerine yakma tesisinde oluşan atık ısı kullanacağımız ve atmosfere salınan zararlı gazların etkisini önleyeceğimiz proje, tesisimize ciddi anlamda ekonomik değer katacak ve zamanla kendini 2 yılda amorti edecek. Buhar enerjisiyle ön kurutma yapılarak daha sağlıklı sonuçlar alacağımız projemizi ihale ettik. Yeşil Çevre olarak arıtma konusunda hassas bir şekilde bölgemizdeki sorumluluklarımızı yerine getirirken faaliyet alanımızda rol model olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.