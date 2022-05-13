Yeşil dönüşüme yoğunlaşan Decowall, GES kapasitesini 3 kat artırdı

Mehmet Nabi Batuk



MERSİN - Mersin’de Türkiye’nin ilk tam teşekküllü duvar kağıdı üretim tesislerinden birini 2012 yılında devreye alan Armada Duvar Kağıtları, Decowall markasıyla duvar kağıdı ithalatını ikame etmeye devam ediyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 bin metrekaresi kapalı toplamda 25 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikalarında baca arıtma sistemi ve çatı tipi güneş enerji santralini (GES) devreye alarak yeşil dönüşüm yatırımlarına start veren firma, ham madde tedarik süreçlerinde de çevreyi ve insan sağlığını koruduğu belgelendirilmiş ürünlere yönelerek sürdürülebilir üretim prosesleri geliştiriyor.

Armada Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Işık, kurdukları ilk etap GES ile enerji verimliliklerini artırıp enerji maliyetlerini önemli miktarda düşürdüklerini kaydetti. Fabrikalarında sürdürülebilirliği esas alan yeni üretim prosesleri geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Sefa Işık, “Bugüne kadar ürettiğimiz 1000’in üzerin de ürün çeşidi ile Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip duvar kağıdı markaları arasında yer alıyoruz. Yüzlerce renk, yüzlerce desen ile dünyanın tüm ülkelerinin isteklerini karşılayacak ürünler üretiyoruz. Bu katma değerli ürünleri üretirken yeni hedefimiz sıfır atık ve çevre dostu ürünler geliştirmek. Ar-Ge departmanımız insan sağlığına tamamen uygun su bazlı duvar kağıdı üretimi yaparak Türkiye de bir ilke imza attı. Bu vizyon ile bugün Sıfır atık ve Çevre dostu ürünler üretmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Tesislerinin enerji ihtiyacının yüzde 100 güneşten karşılıyor

MTOSB’deki fabrikalarının çatılarında geçtiğimiz yıl devreye aldıkları GES’in kapasitesini yüzde 300 artıran 2’nci etap yatırımı da tamamladıklarını ifade eden Sefa Işık, “Pandemi sonrasında tüm dünyanın daha etkili hissettiği enerji sorununu ancak yenilenebilir enerji kaynaklarımızı artırarak üstesinden gelebileceğimizin farkındayız. Bizlerde bu çerçevede hayata geçirdiğimiz 2’nci etap GES yatırımımızı Nisan ayının sonu itibariyle devreye aldık. Toplam kurulu GES kapasitemiz 3.5 megavata ulaştı. Tesislerimizin enerji ihtiyacının tamamını artık güneşten karşılıyoruz. Ayrıca sahip olduğumuz enerji üretim kapasitesi ile yılda yaklaşık 2.5 milyon ton karbon salınımının önüne geçerken 102 bin adet ağacın kesilmesine de engel oluyoruz” diye konuştu.

Yurt dışında 12 yeni pazara giriş yapacak

Türkiye’nin küresel piyasalarda güvenilir tedarikçi ülke olarak öne çıktığını belirten Sefa Işık, ihracatta sürdürdükleri alternatif pazar çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye jeopolitik konum avantajı ile tüm yabancı ülkelerde ki ithalatçıların ilgisini üzerine toplamayı başardı. Bu durum firmamızın dış satım oranlarına da yansıdı. İhracatımızdaki artış ile birlikte AKAMİB Yılın İhracatçıları Ödüllerinde ilk 10’a girdik. Şuanda 32 ülkeye aktif ihracatımız devam ediyor. Bu yıl yurt dışı pazarlardaki hedefimiz ihracat rakamlarımızı en az yüzde 30 artırmak ve 12 yeni pazara giriş yapmak. Yıl başında koyduğumuz bu hedeflere hızlı bir şekilde ilerliyoruz.”