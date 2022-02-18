“Yeşil enerji yatırımlarına destek rekabet gücümüzü artıracak”

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, yeşil büyüme stratejisi çerçevesinde rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına verilecek desteklerin üretimdeki enerji sorununa çözüm olacağını belirtti. Bu desteklerin sanayicilerin kendi elektriğini üretmesine önemli katkı sağlayarak, ihracatta yeşil enerji kullanımıyla rekabet gücünü artıracağını söyleyen Küpeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni enerji desteğini son derece olumlu bulduklarını ifade etti.

Açıklanan yeni enerji desteği ile sanayicinin ve üreticinin önündeki engellerin kaldırıldığını aktaran Nadir Küpeli, şu ifadeleri dile getirdi: “Sanayimizinocak ayındaki gibi kısıntılarla yeniden karşı karşıya kalmamak adına en sürdürülebilir ve çevreci yol ise yerinde üretimdir. Bölgemizde faaliyet gösteren 802 firmamız var. Yaklaşık 600 megavat gücünde GES kurulabilecek, fabrikalarımızın çatıları bulunuyor. Sanayiciler bu alanda yatırım yapıp, kendi elektriğini kendi üreterek, kendi tüketmek istiyordu ancak yatırım konusunda önümüze birçok formalite çıkıyordu. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve enerji yatırımlarına ek teşvikler getiren bu karar ile sanayicilerimizin bu alanda daha fazla yatırım yapmasının önü açıldı.”