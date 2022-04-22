Yeşil girişimci ekosistemini geliştirmeyi hedefliyor

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYON - Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin ilgi ve merakları sonucunda 2017 yılında Türkiye’nin “Yerli Yeşil ve Yenilikçi Üretime Adanmış Sıra Dışı Örnekleri”nin hikayesini anlatmak amacıyla yola çıkan Yerli Yeşil Yeni platformu, bugün bilimsel araştırma ve geliştirme odaklı sosyal bir kooperatif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kooperatifin Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu, bir farkındalık platformu olarak tanımladıkları Yerli Yeşil Yeni’yi DÜNYA’ya anlattı.

Türkiye ile birlikte gelişmekte olan pek çok ülkenin gündeminde iklim değişikliği, kuraklık, doğa ve insan kaynaklı afetler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan düzensiz göç gibi hayati konuların çok daha fazla yer almaya başlamasına karşın toplumsal farkındalık düzeyi bu değişimin çok gerisinde kaldığını belirten Tiryakioğlu, şunları söyledi:”Kooperatif olarak dünyada hızla tüketilen kaynaklar, kirletilen çevre, artan karbon salımı, geri dönüşümün ekonomik ve toplumsal değeri ve gittikçe büyüyen karbon ayak izi konusunda farkındalık düzeyini artırmak, gençlerin hem yerli hem de yeşil üretimi yenilikçi olarak tasarlayabilmeleri için inançlarını güçlendirmek ve motivasyonlarını artırmak, Türkiye’nin yerli, yeşil, yenilikçi üretim kapasite ve yeteneklerine ilişkin farkındalık oluşturmak ve tarihsel tecrübelerine ilişkin bilgi aktivizmi yapmayı hedefliyoruz”

Türkiye’nin geçmişteki teknolojik becerilerini bugüne taşıyoruz



İş alanlarının hikâye anlatıcılığı, içerik üretimi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden oluştuğunu dile getiren Tiryakioğlu, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Genç ve çocuklarımız, geçmişte Türkiye’nin sahip olduğu yerli üretim ve teknolojileri konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Öncelikle Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye, ciddi bir teknolojik öğrenme ve uygulama becerisine erişti. Türkiye demiryolu tarihinin ilk yerli lokomotifleri Bozkurt ve Karakurt’u, ilk yerli mühendislik otomobili Anadol STC-16’yı, 1980’li yıllarda Denizli’de bir TV fabrikasında ürettiğimiz ve belli ölçüde ticarileşen bilgisayarlarımız Boncuk ve Uslu’yu, uluslararası cep telefonu markalarının adının bile olmadığı zamanlarda ürettiğimiz Aselsan 1919 ve1920 cep telefonlarımızı tanımayan yeni kuşağa bu bilgileri aktararak onların geleceğe yönelik umut ve motivasyonlarını yükseltmek, geçmişle bugün arasında bağ kurmalarını sağlamak istedik. Onlara bu bilgileri aktaracak isimlerle video röportajlar yaparak, bu konularla ilgili içerikler hazırlayıp hikâyeleştirerek, basılı ve dijital mecralarda etkileşimini artırmayı hedefledik”.

Girişimci ekosistemini geliştirmek istiyoruz



Yürütülen projelerin hedef kitlesinin yenilikçilik ve girişimcilik kapasiteleri yüksek üniversite ve lise gençliği olduğunu, bunun yanında toplumun tüm kesimlerini de bu sürece katmak istediklerini kaydeden Murad Tiryakioğlu, “Bu alanda özel sektör şirketleri, vakıflar ve kalkınma ajansları ile iş birliği içindeyiz. Dünyaya yeşil çözümler satan girişimcilerimiz, startuplarımız var. Kendi girişimci ekosistemimizi oluşturmak, aynı zamanda girişimcilerimizi gün ışığına çıkararak onlara umut aşılamak istiyoruz. Hazırladığımız içeriklerle yeşil startuplar için bir veri tabanı oluşturma gayretimiz var. Yeni başlayan video-podcast programımız Yeşil Meseleler-101’de, yeşil dönüşüm sürecine ilişkin doğru bilginin üretilmesini amaçlıyoruz. Projeye ilk etapta Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, İnsani Gelişme Vakfı, Hayata Destek Derneği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü paydaşlık edecek. Diğer yandan mesleki ve teknik eğitim çalışmalarımız kapsamında, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen “Yeşil Meslekliler” projesi ile yeşil dönüşüm sürecinde mesleki ve teknik eğitimin oynayacağı role ilişkin bir dizi söyleşiye ek olarak aynı isimli bir rehber de hazırlıyoruz”