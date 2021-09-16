Yeşil Mutabakat, Ekonomi ve KOBİ'lerin rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi yaratacak

KOCAELİ - Dijital dönüşümün, üretim ekonomisinde rekabet gücü, sürdürülebilirlik, katma değeri yüksek ürün ve hizmet ürettiğini belirten KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Dijital dönüşüm gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı da, ekonomimizin ve KOBİ'lerimizin rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi yaratacak” dedi.

Pandemi sonrası tasarlanan yeni dünya düzenindeki normalleşmenin yeşil ve dijital olmasının planlandığını belirten Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan AB, ekonomisini döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde modernize ediyor. Bu çerçevede AB, dijitalleşme ve yeşil ekonomiyi ‘ikiz hedef’ olarak benimsiyor. Covid-19 kurtarma planında açıkladığı 750 milyar Euro’luk yardım paketinde de AB, toparlanmanın yanı sıra Yeşil Mutabakat ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlara öncelik vererek istihdam ve büyümeye katkı vermeyi planlıyor. İşletmelerde, üretim ve hizmet süreçlerinden yeni pazarlara erişime, satın almadan markalaşma alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede dijital dönüşümden bahsetmemiz mümkün. Bu dönüşüm, üretim ekonomisinde rekabet gücü, sürdürülebilirlik, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmek anlamına da geliyor” dedi.

Üretimden ticarete, alışverişten, eğitime birçok alanda dijitalleşmenin arttığını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “Dijitalleşme konusunda 10 yıl içinde olması beklenen gelişmeler neredeyse birkaç ayda gerçekleşti. Bu kapsamda teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak sürece hızla adapte olabilenler, zararlarını minimize edebilmeyi başardılar. Tıpkı dijital dönüşüm gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı da, ekonomimizin ve KOBİ'lerimizin rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi yaratacaktır” ifadesini kullandı.

Karbon piyasamızı oluşturmalıyız.

‘Karbon fiyatla sistemini’ tasarlamamanın önemine değinen Zeytinoğlu, “Çin, temmuz ayında ilk aşamada kömür ve doğal gazdan elektrik üreten 2 bin 600 şirketi kapsayan kendi ETS sistemini kurup işletmeye başladı. AB’ye ithal edilen ürünlere konacak vergiyi kendisi toplamak için bir adım attı. Buna göre kirletenler artık karbon emisyonu için ton başına 7,5 dolar bir ücret ödeyecekler. Türkiye, 2026’dan itibaren AB’ye yılda 771 milyon Euro karbon vergisi ödeyecek. Bu hesap demir-çelik, alüminyum, çimento, enerji ve gübrede ton başına verginin 50 Euro olacağı varsayımına dayanıyordu. Tüm sektörlere genişletirsek, yılda AB’ye sınırda ödememiz gereken vergi, ihracatımız aynı kalırsa, yaklaşık 2 milyar dolar olacak. Üstelik karbon maliyeti güncel AB ETS fiyatlarına göre belirlenecek. Fiyatlar 2021’in başında 30 Euro civarındaydı, bugün 60 Euro’nun üzerinde. Bu durum, ihraç mallarımızın fiyatını artırarak Türkiye’nin rekabet gücünü olumsuz etkileyecek bir maliyet” açıklamasını yaptı.

TÜBİTAK TÜSSİDE Teknoloji Stratejiler ve Dijital İş Modelleri Odak Alan Lideri Sertaç Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan ‘Ulusal Yapaya Zeka Stratejisi’ hakkında detaylı bir sunum yaparak ,Türkiye’nin durumunu, yapay zeka değer ve ilkelerini, stratejik öncelikleri, amaçları, tedbirleri, yönetişim yapısını ve sonraki adımları hazırladığı slayt eşliğinde paylaştı. Meclis toplantısı meclis üyesi ve TAYSAD Başkanı Albert Saydam’ın ‘Elektrikleşme ile Otomotiv Tedarik Sanayimiz için Fırsat ve Tehditler’ konulu bilgilendirme sunumuyla devam etti. Saydam, “2010 yılında yola çıkan elektrikleşme treni pandemide bir dönemece girdi. Bu dönemeci kaçırmadan bu trene binmeliyiz” dedi.