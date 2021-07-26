“Yeşil Mutabakatla çevreci dönüşüm başlamalı”

Esra KÖKSAL TARI

Antalya’da Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) tarafından düzenlenen “İşimiz Gücümüz Şehrimiz” konulu toplantıda konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Antalya ekonomisi turizm ve tarıma bağlı” dedi. Yeşil ekonominin geleceğin ekonomi modeli olacağını ve Antalya’nın iklim değişikliği konusunda önlemler alması gerektiğini vurgulayan Çetin, “Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatıyla gelen değişime hazırlanmalı ve çevreci dönüşüme başlamalıyız” diye konuştu.

Bütün sektörlerin buna hazırlanması gerektiğini vurgulayan Çetin şöyle konuştu: “Gelecek çevreci ürünlerin olacak. Yeşil ve döngüsel ekonomi geleceğin ekonomi modelidir. Gelecek çevreci binaların, çevreci otellerin, doğal gıdaların, çevreci ürünlerin olacak. Ürünler de üretim şekli de değişecek. Bu değişim yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturacak. AB Yeşil Mutabakatı da çok önemli. AB, ithalatta karbon vergisi uygulamasına 2023 yılında geçecek. Ton başına 30 Euro’dan başlayıp 50 Euro’ya kadar çıkacak. Dolayısıyla hem tarım hem sanayi ihracatımız etkilenecek.”

İklim değişikliği ve çevre konusunda her sektör ve işletme düzeyinde hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çeken Çetin, şunları kaydetti: “Çevreci dönüşüm ve iklim değişikliğine dirençli bir ekonomi için ne yapılması gerektiğini belirlemeliyiz. Ekonomide ve sektörlerde atılması gereken adımlara odaklanıp, somut hedefl ere yönelmeliyiz. Öncelikle ekonomimizi iklim değişikliğine hazırlamalıyız. Yeşil ekonomi ve döngüsel ekonomi fırsatlarından yararlanmalıyız ve Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatıyla gelen değişime hazırlanmalıyız.”

Kuraklığın tarımı etkilemeye başladığına dikkat çeken Çetin, “Deniz suyunun kirlenmesi ve ısınması kötü sürprizler yapabiliyor. İstanbul’da bunun bir örneğini gördük. Her tür riske karşı çok hassas olan turizmde otellerin çevreci dönüşümü sektörün geleceğini etkileyecek.”

EKİPDER üyelerinin ticaret hacmi 9 milyon liraya ulaştı

Antalya’da iki yıl önce kurulan EKİPDER’in üyelerinin ticaret hacminin 9 milyon liraya ulaştığı belirtildi. EKİPDER Başkanı Reşat Oktay, bu hacmin 17 ayda gerçekleştiğini söyledi. Dernek üyeleri arasında farklı kültürleri barındırmaya çalıştıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti: “Derneğimizde her sektörden 2 üye kabul ediyoruz ve ahilik kültürünü baz almaya çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 17 ayda 30 kişi 9 milyon lira ticaret hacmine ulaştık. Dernek olarak büyümeyi hedefl iyoruz. Şubeleşme projemiz var. Her şubede 33 kişi olacak. Ekim ayında 2. ve 3. şubemizi açacağız. Toplamda Antalya’da 90 üyeye sahip olup, 180 sektöre hizmet eden bir dernek olacağız. Dernek üye işyerlerinde 2 bin kişi istihdam ediyoruz.”