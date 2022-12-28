“Yeşil Van Sıfır Atık” projesine start verildi

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, vatanı ve milleti sevmenin çevreye duyarlı olmayı gerektirdiğini söyledi.

Van’ı sıfır atık konusunda en iyi il haline getirmek istediklerini belirten Balcı, “Bu işi çok önemsiyorum. Başka türlü Van Gölü"nü, teneffüs ettiğimiz havayı, meralarımızı, ırmaklarımızı koruyamayız” dedi. Van Gölü’nde sürdürülen dip çamur temizliğine de değinen Balcı, “Yaklaşık 100 kamyon ve 20 büyük araçla gölü temizliyoruz. Erciş tarafından da çalışmayı başlattık. İlçelerde 6 katı atık toplama tesisi yapıyoruz. 3 taşkın koruma projesini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Özgüven de, “Nüfus artışıyla toplumların sosyoekonomik yapısı ve yaşam standartları, tüketim alışkanlıkları, oluşan atık miktarı değişiyor. Eğer sıfır atığı gerçekten uygulayabilirsek doğal kaynaklarımızın korunmasını, israfı önleyerek maliyetin azaltılmasını, çevreye daha duyarlı bir bilincin oluşturulmasını, ekonomik kazanç sağlanmasını ve özellikle çevresel risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamış olacağız” diye konuştu. Katılımcılara fidanların dağıtıldığı programa, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve öğrenciler katıldı.

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