Yeşil yarışın kazananları ödüllerini aldı

DÜNYA (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Çevre ile Dost Ol’ İyi Uygulama Örnekleri’nin ödül töreninde eğitim kurumları, ilçe belediyeleri, sanayi, hizmet sektörü ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 5 farklı kategoride dereceye girenlere ödülleri verildi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç ile davetliler katıldı. Törende konuşan Başkan Aktaş, yarışmaya 17 ilçeden toplam 106 kurum ve kuruluştan başvuru geldiğini, ön değerlendirmeyi geçen 82 projenin değerlendirmeye alındığını kaydetti. Belediyeler kategorisinde; Yıldırım Belediyesi ‘ÖTL’den Asfalt Üretimi’ projesi ile birinci olurken, eğitim kurumları kategorisinde Gemlik Hisar Anadolu Lisesi ‘Atık Alüminyum Polietilen (Tetrapak) ve Pirina Kullanılarak Üretilen Polimer Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi’ projesi ile birinci oldu.

Sanayi kuruluşları kategorisinde; Demirtaş OSB Müdürlüğü ‘DOSAB Atıksu Geri Kazanım projesi’ ile ödüle layık bulundu. Hizmet sektörü kuruluşları kategorisinde, Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center ‘Atık Yağlar Nefes Oluyor’ projesi ile ödül alırken, sivil toplum kuruluşları kategorisinde; Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ‘Atıklar Hayat Buluyor…’ projesi ile birinci oldu.