Yeşilay mücadelesini sürdürüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kurumun çalışmalarıyla ilgili şubeler hizmet içi eğitim toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenleyen Yeşilay Bursa Şube Başkanı İmren Çavuşoğlu, bağımlılıkla mücadele konusunda bilimsel ve kanıta dayalı metotlarla dünyaya örnek bir mücadele sergilediklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin her ilinde yer alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla ilgili sorun yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda bağımlı aile ve yakınlarına da sürece dahil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destekler veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye'nin en büyük ve yaygın bağımlılık eğitim programı olan 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nı yürütüyor, öğrenci ve yetişkinlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesini sağlamak hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıyoruz. Bunun dışında okullarda sigara, alkol ve madde denemiş ya da kullanan öğrencilere, 'Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı' ile henüz bağımlılık oluşmadan engellemeye çalışıyoruz" dedi.

En çok madde bağımlılığı var

Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezinin, açıldığı 2019'dan bu yana 1342 kişinin hayatına dokunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Danışanlarla toplam 4 bin 258 görüşme gerçekleştirildi. Başvuru sayısını 680 ile en çok madde oluşturdu. Tütün için 262, kumar için 188, alkol için 166, internet için de 46 insanımız destek almak için Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezimize başvurarak tertemiz bir rotaya yelken açtı." dedi. Şubede 185 resmi üye ve 2 bin 200 gönüllünün bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bursa'mızın iyi ve sağlıklı olması için var gücümüzle ekibimizle çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Toplantıda Yeşilay Stratejik İletişim Müdürü Özlem Güller Ünal da bağımlılık konusunda sunum yaptı.