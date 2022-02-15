Yeşilyurt ailesinin acı günü

SAMSUN – Hayırsever iş insanları merhum Cemal Yeşilyurt, Resul Yeşilyurt, Tahsin Yeşilyurt ve Mustafa Yeşilyurt’un ağabeyleri Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Onursal Başkanı Fazlı Yeşilyurt vefat etti. Fazlı Yeşilyurt’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Karabük Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Trabzon Of Yemiş Alan köyüne götürülerek yarın aile mezarlığına defnedilecek.

Karabük ve Samsun illerinin ticaretine katkı sağlamasının yanı sıra, şehrin hayırsever isimlerinden birisi olan Yeşilyurt, eğitimden, sağlığa birçok konuda desteklerde bulunmuş, okul yaptırma, tıbbi cihaz yardımı gibi birçok sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alarak şehre katkılar sağlamıştı.