YGN Mekatronik, üretimde yerlilik oranını yüzde 90’a çıkardı

SEDA ER-GAZİANTEP

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde, tekstil sektörü için iplik makineleri üreten YGN Mekatronik, Ar-Ge çalışmaları sayesinde makinelerdeki yerlilik oranını yüzde 90'a çıkardı. Pandemi sürecinde Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini böylece ithal ettikleri makine parçalarının birçoğunu kendilerinin üretmeye başladığını söyleyen YGN Mekatronik Müdürü Doç. Dr. Yusuf Azrail Uskaner, “Yaklaşık bir milyon liralık Ar-Ge yatırımı yapıp, ithal ettiğimiz birçok makine parçasını yapmaya başladık. Makinelerde yerlilik oranını kısa sürede yüzde 90'a kadar çıkardık. İç piyasadan artan talepler karşısında çok memnunuz" dedi.

Yerli makineler desteklensin TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın (TEYDEB) katkısıyla 'SPINLAB' ve BİKOMPONENT adını verdikleri iplik makinelerini geliştirdiklerini belirten Uskaner, şöyle konuştu: "Üretimini yaptığımız akıllı makinelerimizin yazılımını da kendi bünyemizde geliştiriyoruz. Makinelerin tamamı endüstri 4.0 uyumlu. 20 kişilik ekbimiz, sektörün talepleri doğrultusunda en iyi makineleri geliştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

İthalata getirilen yeni ek vergilerin sentetik tekstil makineleri için de uygulanmasının önemine dikkat çeken Yusuf Azrail Uskaner, "İplik üreticilerinin birçoğu ısrarla yurtdışı makine alımına ağırlık veriyor. Bu satın almalar ülkemizin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkiliyor. Geçmişte sunulan yanlış yatırım teşvikleri ve düşük kur politikası sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Ülkemiz için stratejik öneme sahip makine sektörünün desteklenmesi çok önemlidir. Son dönemde TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Sipariş Ar-Ge projesi sektörümüze değerli katkılar sunacaktır" diye konuştu.