“Yıldırım istiyor, biz yapıyoruz”

Yıldırım’daki projelerin ve hizmet önceliklerinin Yıldırımlıların beklentileri doğrultusunda belirlendiğine işaret eden Oktay Yılmaz, “Bizim hizmet anlayışımıza ve yol haritamıza hemşehrilerimizin beklenti, talep ve önerileri yön veriyor. Önceliklerimizi bu minvalde belirliyoruz” dedi. Yıldırım’ın 700 bini aşan nüfusu ile Türkiye’deki birçok şehirden daha fazla insana ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında kadınlardan gençlere, yaşlılardan engellilere toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Yıldırım’a hizmet ettikleri ilk günden itibaren ortak akıl ve istişareyi temel şiar olarak benimsediklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Bizim Yıldırım’a hizmet anlayışımızın merkezinde yönetim değil, yönetişim yani hemşehrilerimizle birlikte karar alarak projelerimize şekil vermek yer alıyor. Bir bölgenin eksiklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini yine en iyi o bölgenin insanları bilir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle hemşehrilerimizin bu tecrübelerinden istifade ediyoruz. Biz 700 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim temel önceliğimiz, ailemizin ihtiyaçlarını en kısa sürede tespit ederek en doğru şekilde bu ihtiyaçları karşılayarak sorunlarımızı birlikte çözmek. Biz, en büyük güç kaynağımız olan ailemizin huzuruna, mutluluğuna katkı sağlamayı kutsal bir vazife olarak görüyoruz” dedi.

Trafiğine ‘dikey’ çözüm

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçenin ulaşım ağına kazandırılacak 15 metrelik yol bağlantısı, Yıldırım’ın dikey ulaşım ağına katkı sağlayarak trafik yükünü azaltacak. Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni ulaşım arterleri kazandırarak trafik yükünü azaltmak için çalışmalarına hız verdi. Özellikle ilçedeki dikey yolların yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan trafik yoğunluğunu azaltacak projeler peş peşe hayata geçiyor. Bu bağlamada Yıldırım’ın en uzun caddelerinden birisi olan araç sirkülasyonun yoğun olduğu Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’ni Kasım Önadım Bulvarı’na bağlayacak 15 metrelik yolun kamulaştırma çalışmaları için uzlaşma görüşmelerine başladı. Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nden Kasım Önadım Bulvarı’na uzanan Yüksel Sokak bağlantısı için 50 adet parsel üzerindeki 55 binanın tapu sahipleri ve mirasçıları ile uzlaşma görüşmeleri başladı.

“Yol ağımız gelişiyor”

Yıldırım’ın Bursa’nın yüzölçümü en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen, nüfus yoğunluğunun ise bununla ters orantılı olarak en kalabalık ilçesi olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bir de ilçemizin kuruluşundan hatta daha öncesinden başlayan plansız yapılaşma ve kontrolsüz büyüme, bugünün Yıldırım’ının birçok sorunun temelini oluşturuyor. Bu problemlerin başında tabi ki trafik ve ulaşım ağının yetersizliği yer alıyor. Oluşan trafik yoğunluğunu azarlatmak adına Yunus Emre Bulvarı'nı Özdilek Caddesi'ne bağlayacak 35 Metrelik yol, Ankara Yolu Caddesi’ne alternatif oluşturan Erdoğan Caddesi’ni ve 2. Cadde'yi, Türkmenbaşı Caddesi üzerinden Esenevler Kavşağı'na bağlayacak projelerimiz yatay yol ağımızı geliştirecek” dedi.