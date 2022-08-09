Yıldırım, ‘Tapu ve Dönüşüm Yılı’ ile yeni bir çehreye kavuşacak

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ‘Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ kapsamında Yıldırım ilçesindeki 4 mahalle SİT alanı olarak ilan edildi. Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Balaban ve Zeyniler Mahallerini kapsayan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Cumalıkızık ve Hamamlıkızık Mahallesi’ni kapsayan imar planı durdurulurken, 4 mahallede koruma amaçlı yeni imar planı yapılacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “SİT statülerinin değişmesinin ardından koruma amaçlı imar planı yapma yolu açılan alanlarda hazırlanacak planlarla Bursa’ya örnek olacağız” dedi. Öte yandan 2022 yılını Tapu ve Dönüşüm Yılı ilan etiklerini hatırlatan Yılmaz, bu yıl 30 binin üzerinde hak sahibine tapu dağıtmayı hedeflediklerini, Yıldırım’da 3 bin 100 hektarlık planlanabilir alan olduğunu, 184 hektarlık alanda planlama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Dönüşüm hamlesini özel sektör, özel sektör-kamu yatırım ortaklığı veya kamu destekli özel sektör yöntemleriyle sürdürdüklerini belirten Oktay Yılmaz, “İmar ve planlama ile ilgili sorunlar çözüme kavuşturulunca kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel de kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Tapu yılı ilan ettiğimiz 2022 yılında 651 hektarlık alandaki imar planı ve imar uygulaması çalışmalarını tamamlayarak beş yıllık yönetim dönemimiz içerisinde planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

Ödüllü dönüşüm projesi örnek oldu

Yıldırım Belediyesi’nin sürdürdüğü ‘Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’, İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen 7’nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye Ödülü’ dalında başarı ödülüne layık görülmüştü. Mevlana Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesinin yüzde 30’unun tamamlandığını ifade eden Yılmaz; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandığını vurguladı. Oktay Yılmaz, önümüzdeki yılın mart ayında bu bölgede yeni bir yaşamın başlayacağına işaret etti. Yılmaz, “Zemin artı 7 kat olacak şekilde planlanan proje tamamen Bursa’nın tarihi kimliğine uygun olacak. 60 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek proje ile yoğunluk arttırılmazken, bölgeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırılacak. Tüm bu yönleriyle ele alındığında Mevlana Kentsel Dönüşüm projesi, binaların dönüşümünden ziyade; vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselten ve can güvenliğini sağlayan gerçek manalı bir dönüşüm projesidir” açıklamasını yaptı.