Zehra ORUÇ

BURSA - Yıldırım’da ‘gönüllülük esaslı’ kentsel dönüşüm devri başladı. Yüz ölçümü olarak Bursa’nın yüzde 1’i olmasına karşın nüfusun yüzde 21’ni kapsayan Yıldırım’da göçün etkisiyle oluşan çarpık kentleşme konusu belediyenin bir numaralı gündem maddesi. Şehrin daha yaşanabilir bir hale gelmesini, kent siluetini bozmayacak şekilde sağlayacak projeler geliştirdiklerini söyleyen Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşımızın gönüllü olması durumunda Yıldırım’ın her tarafında dönüşüm yapmaya hazırız” dedi.

660 bin nüfusuyla Bursa’nın en büyük ilçelerinden olan Yıldırım'da, göçün de etkisiyle oluşan çarpık kentleşmeye Yıldırım Belediyesi’nin çözüm arayışları sürüyor. Bir yanı Uludağ ve ova koruma bölgesi bir yanı tarihi bölge olması sebebiyle Yıldırım’da rezerv alanların oluşturulamamasından yakınan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi ile kamulaştırma yapmadan, vatandaşın yüzde 100 rızasıyla kentsel dönüşüm başlattıklarını söyledi. Yıldırım'ın en büyük sorununun plansız kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz 7. ve 8. etap olmak üzere toplam iki etaptan oluşuyor. Bu iki etaptaki depreme dayanıksız, sağlıksız ve güvensiz 900 konutu yıkarak bunların yerine depreme dayanıklı, modern, güvenli, sosyal yaşam alanları da olan bin 244 konut inşa edeceğiz. Projede rezerv alan kullanmayacağız, tamamen yıkılan binaların yerine yenilerini yapacağız. Zemin artı 7 ve zemin artı 8 kat olmak üzere iki farklı konut uygulamamız olacak. 7. etapta, 301 konutu yıkıp yerine 644 konut ve 177 dükkân yapacağız. 8. etapta ise 599 konutlu yıkıp 600 konut inşa edeceğiz. Bu proje, Yıldırım'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına model olacak. Bölgenin değerini artıracak ve domino taşı etkisiyle kentsel dönüşümü tetikleyecek. 2023 yılı Şubat ayında da inşallah proje tamamlanacak ve Mevlana'da yeni bir yaşam başlayacak. 2020-2021-2022 yılları içinde ilçede tapu dağıtımlarını gerçekleştirerek, toplamda 30 bin vatandaşımızın tapularını teslim edeceğiz” dedi.

Vişne Ticaret Bölgesi, Gökdere Meydanı’na doğru genişletilecek

Bursa’nın bebek ve çocuk konfeksiyon sektöründe dünyaya açılan kapısı olan Vişne ticaret Bölgesi’ni de genişletmeyi planladıklarından bahseden Oktay Yılmaz, “Sektörün gelişme talebi var. Firmalar, Vişne Ticaret Bölgesi’nde konutlarla iç içe kaldı. Sektörü, yeniden planlama yaparak, Gökdere Millet Bahçesi’ne doğru genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan ağırlıklı konut bölgesi olan Yıldırım’da ticaret bölgelerinin sınırlı kalması ancak aynı zamanda genç iş gücüne sahip olması nedeniyle Yıldırım Belediyesi, BTSO, İşkur, BEKSİAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde mesleki eğitimlerle gençlerimizin meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Tekstil ve endüstri alanlarında verdiğimiz eğitimlerle bugüne kadar 5 binin üzerinde gencimizi iş sahibi yaptık” bilgisini verdi. Türkiye’nin nitelikli iş gücü ihtiyacı olduğunun altını çizen Yılmaz, gençlerin hizmet sektörlerinden ziyade üretime yönelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yılmaz, ilçeye mini bir AVM kazandırmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

GES kurarak kendi enerjisini üretecek

Belediye olarak Sıfır Atık projesini de önemsediklerine değinen Başkan Oktay Yılmaz, bu alanda düzenledikleri kampanya ve projelerden de bahsederek, “Atık yağ, elektronik atıklar, tekstil atıkları, ambalaj atıkları alanlarında kampanyalar düzenleyerek, geri dönüşüm malzemelerinin çöpe gitmesini engelliyoruz. 1 litre yağ toplayana 5 litre su kampanyası yapmıştık. Deniz salyasının gündemde olduğu dönemde olumlu tepkiler aldık. 2019’da Türkiye’de en çok elektronik atık toplayan belediye olduk. 2020’de anne eli değsin projesi ile altın karınca ödülüne layık görüldük. Tekstil atıklarından pazar torbaları imal ederek, pazarda vatandaşlarımıza dağıttık. Bu yıl da Atık Getirme Merkezimizi bitirdik. Ambalaj atıkları ile ilgili toplama ayırma tesisinin inşaat sürecine başladık. Yıl içinde bitireceğiz. Pazar atıkları, park ve bahçelerimizdeki budalama işlemlerinden arda kalan ağaç parçalarından gübre imalatımız olacak. Yılsonuna kadar üretime başlayacağız. Öte yandan aylık ortalama 300 bin TL ila 400 bin TL’lik elektrik faturamız oluyor. GES kurarak enerjimizi güneşten sağlamayı hedefliyoruz. GES için tahsis süreçlerini başlattık. 2022’de şekillenecek” diye konuştu. Başkan Oktay Yılmaz, geliştirecekleri sosyal yaşam alanları ile de ilçeye 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmayı hedeflediklerinin bilgisini verdi.