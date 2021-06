Yıldırım'ın ekonomisi istihdam dostu projelerle güçlenecek

Takip Et

Esra ÖZARFAT



BURSA - Yıldırım Belediyesi, ilçeyi sosyo ekonomik yönden geliştirmek amacıyla önemli projelere imza atıyor. 2019 yılından bu yana işsizlik problemine çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yürüten Yıldırım İstihdam Merkezi, 5 bin 163 kişinin işe yerleştirilmesine öncülük etti ve 519 engelli bireyin de istihdamını sağladı. 2021 yılında ise Yıldırım İstihdam Merkezi’ne başvuran 7 bin 567 kişinin bin 252’si işe yerleştirilirken, 190 engelli bireyin iş sahibi olmasına destek sağlandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR işbirliği ile çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, iş sahibi olmak isteyenlerle çalışanlar arasında köprü vazifesi görüyor. İşe alımların yanı sıra istihdamı artırmak amacıyla mesleki eğitimleri de hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, “Destekli İstihdam Modeli” ile başta iş arayan engelli bireylere yönelik olmak üzere, işe uyum eğitim programları ile ‘İş Koçu Yetiştirme Programı’ uyguluyor. “Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli” ile gençlerin ve kadınların istihdamına öncülük ederek nitelik kazanmasına katkı sağlıyor. “Fason Çalışma Modeli ve İşe Uyum Modeli” ile kursiyerlere fason eğitimi vererek sanayi odaklı nitelik kazanmasını destekleyen Yıldırım Belediyesi, otomotiv tekstil ve makine sektöründe isim yapmış fabrika sistemine sahip firma ziyaretleri de gerçekleştirerek işin niteliğini öğrenen kursiyerlerin işe alınması için de kapılar açıyor.

Yıldırım İstihdam Merkezi’nin meyvelerini vermeye başladığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler Yıldırım Belediyesi olarak iş arayan hemşerilerimize iş imkânı sağlamak adına ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önce teknik eğitimler veriyor sonra da işe yerleştirilme aşamasında onlara destek oluyoruz. Yıldırım İstihdam Merkezi’miz açıldığı günden bu yana binlerce hemşerimiz nitelikli hale gelerek iş buldu. Sanayicinin nitelikli iş gücüne ihtiyacı var, bizim de genç nüfusumuz iyi. Bu anlamda Kalkınma Ajansı ile bir proje geliştirdik, atölyeler kurduk. Burada eğitimler vererek bu arkadaşlarımızın iş bulmalarına katkı veriyoruz. Yıldırım ilçesindeki genç işsiz oranının düşürülmesi ile başta tekstil sanayisi olmak üzere, otomotiv sanayi ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedefimiz” dedi.

İşyeri açılmasını kolaylaştıran düzenlemeler yapıldı

Yıldırım Belediyesi, son olarak işyeri açılmasını kolaylaştıran düzenlemeleri de devreye aldı. Belediye bu yıl 6 ayda 323 yeni iş yerine ruhsat verdi. İlçede açılan her iş yerinin Yıldırımlılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini belirten Belediye Başkanı Yılmaz, “Hizmetlerimizle her mahallemizin cazibesini arttırarak, yeni iş yerlerinin açılmasını sağlıyoruz. İşletme sayılarının artmasıyla birlikte mahallelerimizin ekonomik değeri de yükseliyor. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında yer alıyoruz. Esnafımız güçlüyse biz de güçlüyüz demektir” dedi.

Yıldırım’da ticaret hacminin arttığını ve ekonominin canlandığını kaydeden Başkan Yılmaz, “Bunun en büyük göstergesi, son 6 ayda 323 girişimcinin iş yeri açmak için belediyemize ruhsat başvurusunda bulunmasıdır. Bu işletmeler hem ekonomiye hem de ilçenin istihdamına katkı sağlayacak” diye konuştu. E-belediyecilik alanında gerçekleştirdikleri yenilikler sayesinde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları ile ruhsat harcı ödemelerinin internet üzerinden yapılabildiğini belirten Başkan Yılmaz, bu sayede vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verdiklerine işaret etti.

Kadınlar ekonomiye dahil oldu

Öte yandan Yıldırım Belediyesi, kadınların ve gençlerin sosyal ve ekonomik yaşamın içindeki rolünü güçlendirmek için de mesleki eğitim ve istihdam kursları açtı. Bu kapsamda Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yapılan protokolle kadının beş adımda sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini sağlayacak yeni bir iş birliğine de imza atıldı. Protokol kapsamında, kız çocuklarının ve kadınların haklara eşit erişimi, kadına yönelik şiddete karşı mücadele, kadın sağlığı sosyal ve ekonomik hayata katılımı, kadın eğitimi ve kadının sosyal ve ekonomik güçlendirilmesi adı altında 5 farklı başlıkta farkındalık oluşturucu ve bilinçlendirici faaliyetler yürütülüyor. Yıldırımlı kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını arttırmak için kadın eğitim programlarının önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayan Yıldırımlı kadınların başarı hikâyelerine hepimiz şahidiz. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.