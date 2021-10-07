Yıldırım’ın ‘gönüllülük esaslı’ kentsel dönüşümünde 2023’te yaşam başlayacak

Zehra ORUÇ

BURSA - Yıldırım Belediyesi’nin, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşüme örnek olacak şekilde hayata geçirdiği Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi yedinci etapta hafriyat çalışmaları başladı. Yıldırım’da en büyük sorunun plansız kentleşme olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz 7. ve 8. etap olmak üzere toplam iki etaptan oluşuyor. Bu iki etaptaki depreme dayanıksız, sağlıksız ve güvensiz 900 konutu yıkarak bunların yerine depreme dayanıklı, modern, güvenli, sosyal yaşam alanları da olan bin 244 konut inşa edeceğiz. Projede rezerv alan kullanmayacağız, tamamen yıkılan binaların yerine yenilerini yapacağız. 7. Etap’ta, yıktığımız 301 konutun yerine 644 konut ve 177 dükkân yapacağız. 8. Etap’ta ise 599 konutu yıkıp 600 konut inşa edeceğiz. Bu proje, Yıldırım’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına model olacak. Bölgenin değerini artıracak ve domino taşı etkisiyle kentsel dönüşümü tetikleyecek” ifadelerini kullandı. Projenin 7’inci etabında hafriyat çalışmalarının başladığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “2023 yılı Mart ayında da proje tamamlanacak ve Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak. Projemiz tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi” dedi.

Dönüşüme tam destek

Belediye olarak, kentsel dönüşümle ilgili özel sektör girişimlerine de destek verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın tamamını TOKİ ya da Belediye eliyle dönüştürmek mümkün değil. Böyle bir uygulamayı sağlıklı da bulmuyoruz. Biz Mevlana’da ortaya doğru bir model koyduk. Şehir silüetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz. İstiyoruz ki bu özel sektöre de örnek olsun. Özel sektör ve vatandaşlarımız arasında gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm görüşmelerine de destek oluyoruz. Tapu da sorun varsa orada destek oluyoruz, hukuksal bir sorun varsa hukuk desteği veriyoruz. Yeter ki taraflar anlaşsın biz elimizden gelen desteği sunuyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Yılmaz, kentsel dönüşümle sosyal dönüşümün de birlikte yürütülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.