Yıldırım’ın planlı dönüşümü Mevlana’dan başladı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın Yıldırım ilçesi yüzölçümü olarak Bursa’nın yüzde 1’i, nüfus olarak da yüzde 23’üne tekabül ediyor. Sanayileşmenin artmasıyla yaşanan hızlı göç artışı da Bursa’da en fazla Yıldırım ilçesini etkilemiş durumda. İlçenin nüfusu 660 bin. İlçede yıllardan bu yana oluşan çarpık kentleşme yerel yönetimin ilk sıradaki gündemi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde İmar Kanunu’nun 18’inci maddesinde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, ada bazlı dönüşümü başlattıklarını belirtti. Yılmaz, “Kanun çıktıktan sonra geçmiş dönemden başlayan planları topladık. Bu adalara ilişkin tapular dağıtarak bu bölgelerdeki altyapıyı oluşturduk ve kentsel dönüşüm uygulamaları başladı. Eskiyi getir yeniyi götür anlayışıyla başlayan bir dönüşüm yanlış bir dönüşümdü. Oluşan farkların kolay ödenmesi için 10 yıla kadar vatandaşlara vade sağladık” dedi.

Uygulamanın en güzel örneğinin Mevlana Mahallesi’nde başlatıldığını kaydeden Oktay Yılmaz, ihale tarihi 24 Mayıs olarak belirlenen Mevlana Mahallesi’nde TOKİ desteği ile yapılacak ‘7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yıkımlara başlandığını aktardı. 307 bağımsız bölümün yıkılacağı, 2 etaplı olmak üzere bin 244 konutun planlandığı ‘Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etapta 644, ikinci etapta ise 600 konut yer alacak. Bölgedeki hak sahiplerinin de yüzde 95 destek verdiği proje, ilçede kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde sağlanmasına da öncülük edecek. Ayrıca müteahhit firmalarla vatandaş arasında köprü görevi görerek TOKİ dışında da sürecin hız kazanması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, sosyal yaşam alanlarının artırılması için de projeler geliştirdiklerini ifade etti.

1.5 yılda 4 binden fazla kişiye istihdam sağlandı

Vişne Caddesi’nin Türkiye’nin bebe ve çocuk konfeksiyonunun kalbinin attığı merkez olduğunun altını çizen Oktay Yılmaz, buradaki potansiyelin geliştirilmesi için nitelikli istihdama yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Yılmaz, “İŞKUR, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği ile proje geliştirdik. Sanayinin ihtiyaç duyacağı iş gücünü sağlayabilmek için İstihdam Ofisi oluşturduk. 1.5 yılda 4 binden fazla kişiye iş bulduk. Ayrıca atölyeler kurarak sanayinin ihtiyacı doğrultusunda eğitimler vermeye başladık. Vişne Ticaret Bölgesi, Yıldırım’ın, Bursa’nın dünyaya açılan kapısı. Bundan istifade etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu. Kadın kooperatiflerini de destekleyerek kadınların ekonomiye katkısını artırmayı planladıklarına dikkat çelen Yılmaz, faaliyet gösteren 5 kadın kooperatifi bulunduğunu, bu sayının desteklerle artırılacağını söyledi.

Tarihi doku öne çıkacak

İlçenin Sultan külliyeleri ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 700 yıllık Cumalıkızık köyü, Teleferik ve Yeşil Türbe gibi önemli tarihi destinasyonlara da sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan mekanlarda düzenleme çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Oktay Yılmaz ayrıca Emirsultan ve Yıldırım Bayezit Külliyesi çevresinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin Hanlar Bölgesi projesini tamamlayıcı bir yapıya kavuşacağını anlattı. Ayrıca kent parkları, millet bahçeleri ve mesire alanlarıyla ilçeye 1 milyon metrekareden fazla aktif yeşil alan kazandırmaya hazırlandıklarını bildiren Oktay Yılmaz, öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma imkânı sunan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin açıldığını, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin yanında da Engelsiz Yaşam Merkezi planlandığını anlattı.