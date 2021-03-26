Yıllar önce ödenen kamulaştırma bedelleri yeniden isteniyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin köklü üniversitelerinden Bursa Uludağ Üniversitesi, bir yandan akademik başarılarını üst sıralara taşımak, Ar-Ge ve inovasyon alt yapısını güçlendirerek Türk sanayisine gereken desteği vermek için çalışmalar yürütürken, diğer yandan yıllar öncesinden günümüze taşınan ilginç bir sorunla da boğuşuyor. Konu üniversiteye açılan kamulaştırma davaları. Dayanağı ise üniversitenin kuruluş yılları olan 1970’li yıllara kadar geri gidiyor. Üniversitenin kampusu için o yıllarda kamulaştırılan ve bedelleri ödenmiş olan araziler için yeniden davalar açılmaya başlandı. 15 bin dönüm alana sahip Uludağ Üniversitesi’nin üçte birini kapsayan alanın bugünkü bedeli ise tahmini olarak 6 milyar lirayı buluyor. DÜNYA’nın Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaretinde üniversitenin gündemindeki bu sorunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, geçmiş yıllarda yapılan kamulaştırmalara işaret ederek, “Uludağ Üniversitesi’nde 6 milyar liralık problem söz konusuysa, diğer kampus üniversiteleri, belediyeler de aynı problemlerle karşı karşıya kalacaktır. Konunun devlet nezdinde önemle gündeme alınması gerek” dedi.

O döneme ait belgelerin bir kısmı yok

Prof. Dr. Kılavuz, 1970’li yıllarda İstanbul Üniversitesi tarafından Bursa Tıp Fakültesi olarak temelleri atılan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kampusu için Görükle’den başlayarak Yolçatı, Ürünlü, Özlüce gibi yerlerde kamulaştırmalar yapıldığını ve bedelleri ödenerek bugünkü kampusun oluşturulduğunu hatırlattı. O dönemde ulaşılamayan az sayıda hak sahibi bulunduğunu kaydeden Kılavuz, davaların 1990’lı yıllarda başladığını, Anayasa Mahkemesi’nin de yerel mahkemelerin red kararını bozduğunu anlattı. Kılavuz şunları söyledi: “Konu tekrar yerel mahkemelere geldiğinde yerel mahkemeler bağlı oldukları Yargıtay’a konuyu iletmiş. Yargıtay da bu konuda yeniden bir kanun çıkarılması gerektiğini ifade etmiş. Bu süreçte davalar durdu. 2015 yılında ise bir avukat AİHM’e gitti. Aleyhte çıkan karar neticesinde yeniden davalar açılmaya başlandı. Bu süreçte üniversite olarak yeni bir kanun çıkarmaya gücümüz yetmedi. Hala davalar açılmaya devam ediyor. Benim korkum 4 veya 5 bin dönüm alanı kapsaması. Bu da bugünkü değerinde 6 milyar liradır. Alınan kararlardan biri Yargıtay’da aleyhimize onaylandı. Hukuk Fakültesi bünyesinde hukukçuların olduğu bir komisyon kurduk. Tüm davaları ve süreçleri takip ediyoruz. Ne yazık ki şu an elimizde o döneme ait kayıt, belge veya dekontların bir kısmı yok. Muhtemelen 3’te 2’sini kurtaracağız. Ama 3’te bir bile büyük bir alanı kapsıyor” açıklamasını yaptı.

Firmalar Ar-Ge için yatırım yapmak istiyor

Üniversitenin faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da ortağı olduğu ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu, Teknoloji Transfer Ofisi’nin de (TTO) üniversite sanayi işbirliği ekosistemi oluşmasında etkin olduğunu anlattı. “İşbirlikleri dalgalar halinde gelişiyor” diyen Ahmet Saim Kılavuz, “Eylül ayında tüm Ar-Ge merkezlerini buluşturacak bir çalıştay düzenleyeceğiz. Tarımdan yapay zekaya, tıp alanından eklemeli imalatlara kadar pek çok alanda hem sanayiye hem de topluma katkı sağlayan önemli projeler üzerinde çalışan kıymetli akademisyenlerimiz var. Oyak Renault’nun Ar-Ge merkezini ULUTEK’te inşa etme talebi var. Değerlendiriyoruz. TEKNOSAB’ın Ar-Ge merkezi de üniversite bünyesinde olacak. Mısır-Japon ortaklı bir firma tohum yetiştirme Ar-Ge merkezini üniversite bünyesinde kurmak istiyor. TUSAŞ’ın Ar-Ge merkezi bünyemizde. Milli muharip uçak ile ilgili projeler çalışılıyor” bilgisini verdi.

100 protokolle 36 firmaya ulaşıldı

ULUTEK’in 440 dönümlük arazide genişletilmesi için proje hazırlandığını, finansman arayışında olduklarını belirten Kılavuz, Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİ) üzerinden de sanayiye ulaştıklarını, ayrıca belediyeler ve STK’larla da ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Rektör Kılavuz, akademisyenlerin ürettiği patent sayısının 182 olduğunu, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında da 100’ün üzerinde protokolle 36 firmaya ulaştıklarını duyurdu. Güçlü dijital altyapıları sayesinde pandemi döneminde hızlı bir şekilde online eğitime başladıklarını belirten Kılavuz, ayrıca 5 milyon liranın üzerinde ek altyapı yatırımı yaptıklarını aktardı. Ahmet Saim Kılavuz, bu dönemde dünyanın sayılı dergilerindeki makale sayılarının arttığını, özellikle sertifikalandırma programlarını çok iyi değerlendirdiklerini, bundan sonraki süreçte bazı alanlarda belli derslerin uzaktan yapılacağını anlattı.

Wamtes, nisanda ihaleye çıkılacak

Kılavuz, üniversiteye ait kent merkezindeki Kükürtlü Bahçe (Wamtes) tesisinin kiralanması için nisan ayında ihaleye çıkılacağını bildirdi. Üniversitenin 2021 bütçesinin 882 milyon lira olduğunu, yatırım bütçesinin ise 60 milyon liranın üzerinde olduğunu aktaran Ahmet Saim Kılavuz, bu yıl 150 yataklı çocuk ve doğum hastanesinin proje ihalesini yaptıklarını, yapı ihalesini de ekim ayında yapmayı planladıklarını söyledi. Öğrenci başına devletin en düşük harcamasının Bursa Uludağ Üniversitesi’nde olduğu yönünde serzenişte de bulunan Kılavuz şöyle konuştu: “Bu yıl yüzde 20 ile bütçe artışı en fazla olan ilk 10 üniversite içindeyiz. Ama tüm bütçeyi dikkate aldığımızda öğrenci başına devletin yatırımı 11 bin lira civarında. Bu diğer üniversitelerde çok daha yüksek. Araştırma Üniversitesinde 14’üncülükten 11’inciliğe, yenilikçi üniversiteler arasında 21’inci sıradan 19’a yükseldik. Ancak bu başarılara rağmen öğrenci başına devletin en düşük harcaması bizde.”

Üniversite-sanayi işbirliğinin destekçisi olan DÜNYA’nın başlattığı kampanya çerçevesinde Bursalı sanayici ve iş insanlarının desteğiyle bir yıl boyunca DÜNYA gazetesi okuyucusu olacak öğrencilerin abonelik şifreleri DÜNYA Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi tarafından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a takdim edildi.