Yılmaz Makine, ‘Dijital Stüdyo’ ile büyüyecek

KOCAELİ - Bu yıl pazarlama stratejilerinde dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Yılmaz Makine Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ali Snopçe, “Webinar serisine başladık ve devam ediyoruz. Showroom alanımızda kurduğumuz Dijital Stüdyo ile yakın zamanda zengin, eğitici ve keyifli programlar yapacağız. Şu anda son aşamaya gelen projemizin tanıtımını, Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde gerçekleştireceğiz” dedi.

Kapı ve pencere sektörüne PVC ve alüminyum profil işleme makineleri üreten şirketin, önümüzdeki yıl pazara sunacağı yeni modellerle, özellikle PVC ve işleme merkezleri kategorisindeki pazar payını artırmayı hedefl ediğini belirten Ali Snopçe, pazarlama stratejilerine yönelik iki yatırım yaptıklarını ve “Dijital Stüdyo” kanalını etkin kullanıp, dünyanın her yerinde uzaktan ürün ve hizmet deneyimi sunmak istediklerini aktardı. Snopçe, “Bu kapsamda “Yılmaz Akademi” departmanının kurulması, teknik içerik ve eğitim desteği sağlanması ilk aşamaydı. Şimdi ise pazar geliştirme birimimizle, CRM platformu üzerinden müşteri grupları oluşturmak ve doğru kişiyle, doğru zamanda, doğru şekilde iletişim kurmak istiyoruz. Kısaca, 2021’in “Dijital Dönüşüm” çabalarımızla geçeceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

2020’de yüzde 10 büyüdü

Türk mühendislerin geliştirdiği makineleri 98 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Snopçe, “2020 yılının ilk yarısında hedefl erimizden geride kalsak da yılın ikinci yarısında kayıplarımızı telafi ettik ve bir önceki yıla oranla yüzde 10 büyüme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl üretimin yüzde 85’ini ihraç ettik. İş ortağı sayımızı 65’e, ihracat yaptığımız ülke sayısını da 98’e yükselttik” açıklamasını yaptı. Avrupa, Kuzey Afrika, Güney ve Kuzey Amerika, Rusya, Türk cumhuriyetleri ile Kafk asya bölgesinin ağırlıklı ihracat pazarları olduğunu söyleyen Snopçe, “En büyük ihracat pazarımız Rusya. Bu ülkeye gerçekleşen ihracat, toplam ciromuzun yüzde 8’ini oluşturuyor. Ciromuzun kalan kısmı ise diğer ülkelere neredeyse eşit dağılıyor. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılmaktan çok, mevcut pazarlarda güçlenmeye odaklanacağız” dedi.