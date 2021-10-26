Yılsonu hedefini aşan ihracatçı Antalya’ya demiryolu istiyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, birliğin 53 yıllık geçmişinde ilk kez 2 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşıldığını bildirdi. Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğulu, birlik ihracatının 21 Ekim tarihinde 2 milyar 10 milyon 429 bin 726 dolara ulaştığını söyledi. Yılsonu hedefini 2,5 milyar dolar olarak yenilediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “2 milyar dolar hedefini bu kadar hızlı yakalayacağımızı beklemiyorduk. İhracatçılarımızın yoğun çabası sonucu bunu gerçekleştirdik. İhracatta son 10 yıldır ciddi bir artış yaşıyoruz. Bölgemizden 4-5 milyar dolarlık ihracat konuşmamız gerekirdi. Ancak, ülkelerarası siyasetten kaynaklanan sorunlar ve çeşitli nedenlerden dolayı bu olmadı. Tüm sektörlerde ve pazar ülkelerimizde artış var."

“Liman sorunu nedeniyle ihracat kaçağı oluyor”

Antalya limanında başta fiyatlar olmak üzere yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle Batı Akdenizli ihracatçıların Mersin ve İzmir limanlarından yükleme yaptığını vurgulayan Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Eğer bölge ihracat yükümüz başka limanlara kaymasa, yani ihracat kaçağımız olmasa en az 1 milyar dolar daha fazla ihracat rakamına ulaşırız. İhracatçılarımızla sürekli görüşüyoruz, ihracatlarını BAİB üzerinden yapmalarını istiyoruz. Bölgemizden ihracat kaçağını önlemeye çalışıyoruz. 2022’de 3 milyar dolar ihracat hedefl iyoruz” dedi.

Antalya Limanı’nın işletilmesini 7 yıllığına Katarlı QTerminals firmasının aldığını ve bunun da bir yılını geçirdiğini anlatan Çavuşoğlu, Antalya limanında draft sorunu yaşandığını söyledi. Bu nedenle Katarlı firmanın limana yatırım yapmadığını öne süren Çavuşoğlu, yatırımla limanda derinleştirme yapılması halinde daha büyük gemilerin limana gelebileceğine ve daha fazla yükleme yapılabileceğine dikkat çekti.

“Antalya'nın 130 yıllık demiryolu hayali var”

Antalya’nın Osmanlı döneminden bu yana en az 130 yıllık demiryolu hayali olduğunu ifade eden Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya limanı ve kentin mutlaka demiryolu ağına bağlanması gerektiğini kaydetti. İstanbul, Eskişehir, Afyon ve Kayseri Hızlı Demiryolu Projesi’nin bir an önce uygulamaya geçmesini beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Antalya demiryolu ağına 4-5 yılda bağlanırsa 2027 yılında 5 milyar dolar ihracatı çok rahat yakalayabiliriz. Sadece Antalya, Burdur, Isparta değil, İç Anadolu ve Batı Anadolu yükünü de alır, bölgemizden ihracatı artırabiliriz. İhracatçımız Antalya’nın demiryolu ağına bağlanmasını istiyor." Çavuşoğlu ayrıca, merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçı Birliği’nin Antalya’daki firmalara baskı yaparak üye olmaya zorladığını, Antalya’da da Hizmet İhracatçı Birliği’nin benzerinin kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.