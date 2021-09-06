Yomra elması için fidanlık kuruldu

TRABZON - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, belediye bünyesinde oluşturdukları fidanlık alanında Yomra ilçesine özgü olan Yomra elması ve ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere ağaç ve çeşitli bitki türlerinin üretimini yapacaklarını bildirdi.

Başkan Bıyık konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaşüstü Mahallesi İkisu Yolu girişinde atıl durumda bekleyen 1.700 m2'lik arsamızı uzun yıllar Yomra’mıza hizmet verecek şekilde fidanlık sahası olarak düzenledik ve bugün itibari ile hizmete açtık. Daha yeşil bir Yomra için ağaç fidanı, çeşitli süs bitkileri ve coğrafik işaretini aldığımız Yomra elması fidanı yetiştirmek için fidanlık sahamızı oluşturduk. Fidanlık sahamızda 700 adet süs ağacı, çeşitli süs bitkileri ve 3 bin adet Yomra elması fidanı (500 adeti aşılanmış) bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl Yomra sınırları içerisinde çeşitli türlerde yaklaşık olarak 750 adet ağaç fidanı dikimi gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde de yaklaşık 1.000 adet ağaç ve bitki fidanı şehir merkezimize dikmiş olacağız. Sonraki bir yıl içerisinde de 1.000 adet ağaç fidanını toprakla buluşturmayı planlıyoruz. Yomra’mızı daha yeşil ve yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Bu fidanlık sahasının oluşturulmasında belediyemize 700 adet ağacı bağışlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas’a teşekkür ederiz."

Yomra Belediyesi Fidanlık Sahası açılış programında Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Belediye Meclisi Üyeleri Neşe Ay, Enver Çakmak, Muammer Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şimşek, Yomra Ziraat Odası Başkanı Hamza Gümrükçü, Dünya Ticaret Merkezi Müdürü Orhan Gürsoy, Yomra Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Baş, mahalle muhtarları, siyasiler ve vatandaşlar hazır bulundu.