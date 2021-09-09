YÖREX Fuarı, bir yıl aradan sonra kapılarını açıyor

ANTALYA - Yok olmaya başlayan yöresel ürünlerin yeniden üretimi ve tanıtımı, Coğrafi İşaretli ürünlerde farkındalık yaratmak, yerelden ve yerinden üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı amaçlayan Yöresel Ürünler Fuarı’nın (YÖREX) 11’ncsi pandemi nedeniyle bir yıl aradan sonra 20-24 Ekim tarihlerinde Antalya’da kapılarını ziyaretçilere açacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenecek olan ve kendi sektöründe kısa sürede marka haline gelen YÖREX ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açılacak. Salgın kuralları ve önlemleri çerçevesinde yapılacak fuarda 5 gün boyunca Anadolu’nun gerçek değerleri ziyaretçiyle buluşacak.

Antalya Ticaret Borsası, 2008 yılında TOBB’un başlattığı "Kriz varsa, çare de var" kampanyasından yola çıkarak ‘’Sizin Oraların Nesi Meşhur’’ sloganıyla 2010 yılında yöresel ürünler projesini başlattı. Kırsaldan göçü önlemek, yerelde üreterek yerelden kalkınmayı amaçlayan ve Anadolu’nun dört bir yanında yok olmayı başlayan meslek ile el sanatlarını yeniden canlandırmak ve Coğrafi İşaretli ürünlerde farkındalık yaratmak isteyen Antalya Ticaret Borsası, 10 yılda gerçekleştirdiği yöresel ürünler fuarı ile “YÖREX” markasını yarattı.

“Coğrafi işaretli ürünlerde farkındalık yarattık”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, YÖREX fuarıyla birlikte Anadolu’nun kıyısında köşesinde unutulmuş yöresel ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması ve üretiminin canlandırılmasında önemli katkılar sağladığını söyledi.

YÖREX Fuarıyla birlikte Coğrafi işaretli ürünlerin 8 kat arttığını belirten Çandır, şunları kaydetti: “YÖREX geçen yıl Covid-19 nedeniyle yapılamadı. Ancak alınan önlemlerle Türkiye’nin dört bir yanından YÖREX’in açılıp açılmayacağı yönünde talepler gelmeye başladı. Pandemi kurallarına göre YÖREX Fuarı’nı yapma kararı aldı. Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi var. Coğrafi işaretli ürünler konusunda Türkiye’de farkındalık yarattık. Coğrafi işaretli ürün sayısı artıyor. Bundan sonraki süreçte YÖREX Fuarını Coğrafi İşaretli ürünler üzerine açmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daha fazla Coğrafi işaretli yöresel ürünleri tercih etmelerini bekliyoruz.”

Fuarın Avrupa’ya açılması planlanıyor

Önümüzdeki süreçte Avrupa’ya da açılmayı hedefleyen YÖREX Fuarı’na TOBB’a bağlı oda ve borsalar ile Anadolu’daki firmalar yüzlerce ürünüyle katılacak. Fuarda ulusal zincir marketler ile coğrafi işaretli ürünler konusunda bir dizi etkinlikler de gerçekleştirilecek. İlki 2010 yılında 42 il ve 111 katılımcı ile 24 bin 609 ziyaretçi katılımıyla başlayan YÖREX Fuarı 2020 yılında 81 ilden 647 katılımcı firmaya ve 276 bin 288 ziyaretçiye ulaştı.