Yörex Fuarı’nda ziyaretçi rekoru kırıldı

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ve Anadolu’nun tüm renklerini buluşturan Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) ziyaretçi rekoru kırıldı. Fuarı 5 günde 342 binden fazla kişi ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır yaptığı açıklamada, bu yıl 300 bin ziyaretçi hedefiyle 20 Ekim’de açılan, 76 ilden 113 Oda ve Borsa, 16 Kalkınma Ajansı ve 83’ü girişimci kadın kooperatifleri olmak üzere 150 kooperatif ile KKTC’den temsilcilerin katıldığı YÖREX’i 5 günde 342 bin 496 kişi ziyaret ettiğini bildirdi.

2010’da 24 binle başlamıştı

2010 yılında ilk kez kapılarını açtığında 24 bin ziyaretçinin katıldığı fuarın, 11 yılda büyüyerek bir Türkiye markası haline geldiğini belirten Çandır, şunları kaydetti: “YÖREX, Anadolu’nun buluşma noktası oldu. Yöresel ürünlere ulaşmak isteyenlerin adresi olan YÖREX’e ilginin yoğun olması son derece memnuniyet verici. 10 bin metrekare alanda yöresel ürünlerin sergilendiği YÖREX, hedef büyüttü. Fuarı, alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye'nin dört bir yerinden yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturduk. Yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması için daha fazla çalışacağız. Her yıl gelişen projemiz sorumluluğumuzu daha da artırıyor.” Başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere YÖREX’e destek veren herkese teşekkür eden Çandır, fuarda coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye kazandırılması, iş bağlantılarının kurulması amacıyla düzenlenen ikili görüşmelere ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

E-ticarete de yarayacak

Ali Çandır, fuarda e-ticarete yönelik de önemli iş bağlantılarının gerçekleştiğini anlattı. Çandır, “Çok sayıda yerel üretici, büyük market zincirlerinin temsilcileriyle TOBB’un organizasyonu ile bir araya geldi. Yerel üretici ile ulusal market zincirleri YÖREX’te çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Çok sayıda iş bağlantısı sağlandı. YÖREX’te -e ticaret siteleri yerel ürün üreten ve ticaretini yapanlarla bir araya geldi. Yöresel ürünlerin e- ticaret üzerinden tüketiciyle buluşturulmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Yöresel Ürünler Fuarımız’ı hayata geçirirken, kıyıda köşede kalmış ürünleri ulusala taşıyalım hedefi koymuştuk. Bu hedefimizde önemli bir yol kat ettik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.