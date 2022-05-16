Young Business Academy 2022 toplantısı yapıldı

DÜNYA (BURSA) - Toplantıya konuşmacı olarak katılan, Uludağ Gazoz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, ShiftDelete.net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, Kim Milyoner Olmak İster Yapımcısı Mehmet Çam, SefaMerve .com Kurucusu Oya Okur, Roofstacks Kurucusu Burak Soylu ile THY Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Mustafa Mücahitoğlu deneyimlerini gençlerle paylaştılar.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin iştirak ettikleri Young Business Academy toplantısının açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve küreselleşmenin yanında pandeminin de etkisiyle son yıllarda iş yapma modellerinin değiştiğini belirten Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Abdüssamed Kahraman, “Genç MÜSİAD’ımızın marka projelerinden biri olan Young Business Academy, alanında ilgili, girişimci ve inovatif gençleri yetiştirerek topluma ve ülkelerine yararlı birer birey olma sürecindeki yollarını açmayı hedefleyen bir programdır. Bu minvalde başta Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinde eğitim gören öğrenci kardeşlerimiz olmak üzere şehrimizde bulunan genç girişimci ve iş adamı adaylarına vizyon katmak ve ufuk açmayı hedefliyoruz. İlkini düzenlediğimiz Young Business Academy 2022 programımızda gıda, medya, hazır giyim, teknoloji, yolcu taşımacılığı gibi farklı sektörlerdeki iş deneyimlerini paylaşmak üzere birbirinden değerli konuşmacılarımızı ağırlıyoruz” dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da, “iş hayatında önemli değişimler yaşanıyor. Önümüzdeki 10-20 yıl sonra 60 iş kolunun olmayacağı söyleniyor. Kardeşlerimizin de iş hayatına hazırlanmaları gerekiyor. Bilişim ve teknoloji üzerinde duruluyor ama konvansiyonel üretimde de önemli bir iş gücüne ihtiyacımız oluyor. Kardeşlerimizin okul sonrası iş hayatına hazırlanmaları adına güzel bir organizasyon” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmaları bölümünde görüşlerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da “İnsan hayatının her aşamasında yeni şeyler öğreniyor. Bu toplantı çok önemli. Biz fırsatlar ülkesi ve fırsatlar şehriyiz. Dönemi ve çağı iyi okumak, anlamak lazım ve buna göre adım atmak gerekiyor. Büyük düşünenler için büyük fırsatlar vardır. İnanmak başarmanın yarısıdır” dedi.

Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri hayata iyi hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini, iş dünyası temsilcileriyle de görüştükten sonra eylül ayından itibaren meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere burs vermeye başlayacaklarını söyledi. Young Business Academy 2022 etkinliğinin devamında, Uludağ Gazoz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ‘Gıda Sektöründe Yenilikçi Düşünceler’, Kim Milyoner Olmak İster Yapımcısı Mehmet Çam ‘Kariyerinizdeki Milyonluk Sorular’, Roofstacks Kurucusu Burak Soylu ‘Metaverse ve İş Dünyası’, SefaMerve.com Kurucusu Oya Okur Erciyeş ‘İş Hayatında Kadın Olmak ve Girişimcilik’, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ‘Marka Yönetiminde Dijitalin Yeri’ ve THY Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Mustafa Mücahitoğlu da ‘THY’de Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi’ konularında gençlerle bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra başarının yol haritasını paylaştılar.