YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını bozdu: ATSO Başkanı Ali Bahar

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO), 7 Ekim günü yapılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin seçimine ilişkin itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İl Seçim Kurulu’nun kararını iptal etti. YSK, Kepez İlçe Seçim Kurulu’nun, Davut Çetin’e verilen 59 oydan 56’sının iptaline, Ali Bahar’a verilen 58 oyun da geçerli olmasına yönelik karar gereği işlem yapılmasına hükmetti.

İlçe Seçim Kurulu’nun kırmızı listeden Davut Çetin’in 59 oydan 56’sının iptali, 3’ünün geçerli olması, Ali Bahar’a verilen 58 oyun tamamının geçerli olması yönündeki karar, YSK tarafından onaylanmış oldu. YSK’da bu kararın 5’e karşı 6 oyla alındığı öğrenildi.

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın karara ilişkin değerlendirmesi şöyle: “İl Seçim Kurulu’nun, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ve başkan seçim sonucu için aldığı karara yaptığımız başvuru, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiş, yapılan incelemeler neticesinde, kırmızı oy pusulalarında işaretleme yapıldığı tespit edilerek, söz konusu işaretlemelerin bulunduğu 56 adet kırmızı oy pusulasının geçersiz sayılmasına karar verilmiştir.

YSK tarafından alınan karar, ATSO yönetim kurulu ve başkan seçim sonuçlarının, Kepez 3’üncü İlçe Seçim Kurulu’nun açıkladığı şekilde; mavi listenin kazandığının ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının Ali Bahar olduğunun tasdiki yönünde olmuştur.

Adaletin yerini bulması, hak edenin kazanmış olması elbette bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ancak ATSO gibi 140 yıllık köklü bir kurumun itibarına, kişisel menfaatler uğruna gölge düşürülmesi, tahammül edilemez bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.

ATSO’nun yeni başkanı ve yönetim kurulu olarak bizler, bu olumsuzlukların unutulması için var gücümüzle çalışacağız. ATSO’yu her zaman iyilik ve başarı ekseninde tutacağız. Kırmızı listelere gönül veya oy vermiş, kırmızı listeden meclis ya da komite üyesi seçilmiş arkadaşlarımız ile birlikte, önümüzdeki 4 yıl boyunca, Antalya’mızı ve ATSO’yu daha güçlü kılmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu dostane tutum karşısından sergilenecek her türlü olumlu yaklaşımın, şehrimiz ve odamız için büyük kazanımlar sağlayacağı unutulmamalıdır.