Yücel Bayram 1 oy farkla Adana Ticaret Odası Başkanı oldu

Eray ŞEN



ADANA - ATO’nun mevcut Başkan Yardımcısı Yücel Bayram ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılık Meclisi Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Mehmet Şahbaz’ın başkanlık için başa baş mücadelesine sahne olan seçimlere Dr. Cengiz Yılmaz da üçüncü aday olarak katılmıştı. Yaklaşık 33 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük odaları arasında yer alan ATO’nun geçtiğimiz hafta seçilen 121 yeni meclis üyesi, seçimin ikinci ayağında başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için ATO’nun tarihi binasında bir araya geldi.

Meclis üyelerinin kullandığı oylarla ATO Başkanı seçilen Yücel Bayram, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, seçim sürecinin başından bu yana Adana’ya birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurguladı. Bayram, “Bu bir seçim, biri kazanacak, biri kaybedecek. Mühim olan Adana’da birlikte olmak, birlikte çalışmak, Adana’ya daha faydalı işler yapabilmek. Bizim yapacağımız herkesle birlik beraberlik içerisinde Adana’ya hizmet etmek, başka hiçbir düşüncemiz yok” dedi.

Başkanlık seçiminde geçersiz sayılan bir oyla ilgili düşüncesini paylaşan Bayram, “Bizim bir oyumuz geçersiz sayıldı, onun için müracaatta bulunduk, büyük ihtimalle sonuç 61-59 olacak. Yönetim kurulu da geçersiz olan oy ile ilgili durum netleştiğinde, belli olacak” diye konuştu. ATO’nun yeni Başkanı Bayram, seçimlere üçüncü aday olarak giren Dr. Cengiz Yılmaz’ın yeni oluşan yönetimde yer aldığını sözlerine ekledi.

ATO’da Meclis Başkanlığını ise halen bu görevi yürüten İsmail Acı 62 oyla yeniden kazanırken, diğer aday Vedat Gündoğan 59 oy aldı.