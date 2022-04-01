Yüksek girdiler Gaziantep’te yatırımları durdurdu

GAZİANTEP - GTO mart ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada küresel ve ulusal ekonomideki mevcut durumu değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Rusya-Ukrayna savaşının, küresel enflasyon ile birlikte Türkiye enflasyonunu da yükselttiğini söyledi. Ancak tek etkenin bu olmadığını dile getiren Yıldırım, “Beklentiler ve Merkez Bankasının açıklamaları da gösteriyor ki; yüksek enflasyon uzun süre devam edecek. Daha da yükselmesi muhtemel. Son yapılan KDV indirimleri enflasyon ile mücadele için olumlu bir adım. Öte yandan, biliyorsunuz yüksek enflasyona karşı vatandaşı korumak için asgari ücrete ara zam konuşuluyor. Asla çalışanların hayat pahalılığı karşısında ezilmesini istemiyoruz. Aldıkları zam çoktan eridi biliyoruz. Ama maliyetleri düşürecek adımlar atmak gerek. Aksi takdirde çalışanın aldığı zam bu ortamda yine eriyecek. Üstelik talep enflasyonu da artmış olacak” diye konuştu.

“Artan girdi fiyatları yatırımları durdurdu”

Küresel ve ulusal ekonominin içerisinde bulunduğu ortamda ihracatlarının iyi olduğunu ve Türkiye’nin hedeflediği 250 milyar dolar ihracata emin adımlarla ilerlendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: “Şubat ayında Türkiye yüzde 25 artışla 20 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep ise bu ihracatın 904 milyon 124 bin dolarlık kısmını gerçekleştirdi. İhracata yönelik imalat sektörlerinde kapasite kullanım oranı yüzde 80’lerde. Ancak belirsizlik ortamı yeni yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor. Çünkü yüksek girdi maliyetleri ve bölgesel risklerden kaynaklı belirsizlikler yatırımları durdurdu. Bir de tabi ki yatırım için gerekli olan finansmanın maliyeti var.”