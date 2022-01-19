Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yüksek İhtisas Üniversitesi profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına toplam 54 akademik personel alacağını duyurdu.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların rektörlüğe başvurmaları gerekirken, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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