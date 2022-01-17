“Yüksek teknolojili üretim için Yatırım Adası hayata geçirilsin”

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, odayı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, başta Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olmak üzere hayata geçirdikleri projeleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Başkan Hacısalihoğlu, TTSO tarafından hazırlanan, inşaatı süren ve proje aşamasında olan çalışmalarının başında turizm projeleri olduğunu dile getirerek, “Kentimize değer katacak projelerimizin başında, Uzungöl Kış Turizmi Projesi, Kongre Merkezi Projesi, ‘6 ülke, 6 kültür’ sloganıyla hazırlanan Karadeniz Kruvaziyer Turizmi Projesi, Turizmin Tek Elden Yönetilmesi Projesi ve Trabzon Turizm Konseyi, Biyoteknoloji, İnovasyon ve Yazılım Merkezi, Kapalı Devre Türk Somonu Yumurtası Üretim Merkezi projesi geliyor” dedi.

Başkan Hacısalihoğlu, ayrıca özellikle Körfez ülkelerinden Trabzon’a direkt uçuş sayısının artırılması, Ordu’ya kadar gelen otoyol projesinin Trabzon üzerinden Sarp’a kadar uzatılması, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu hattının hayata geçirilmesi konularının bölge ticareti ve turizminin ileriye gitmesi için mutlaka üzerinde durulması gereken projeler olduğunu vurguladı.

“Yatırım Adası’nın alt yapısı bitti, inşaatı başlasın”

Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin yolunun iyileştirilmesi ve Trabzon’daki trafik sıkışıklığının giderilmesi için tünellerden oluşan alternatif bir güzergah olan Tüp Geçit projesinin de önemine dikkat çeken M. Suat Hacısalihoğlu, Bakan Adil Karaismailoğlu’na Trabzon’u geleceğe taşıyacak en önemli proje olan Yatırım Adası Endüstri Bölgesi konusunda da detaylı bir sunum yaptı. Projenin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Başkan Hacısalihoğlu, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin asla organize sanayi bölgeleriyle karıştırılmaması gerektiğini, orta ve yüksek teknolojili ürün üretilecek bu tesisin ülke için çok büyük katma değer yaratacağını vurguladı. Hacısalihoğlu, altyapı projesi tamamlanan Yatırım Adası ve Endüstri Bölgesinin altyapı inşaatının başlaması için ödenek beklendiğini de vurgulayarak, Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan inşaatın başlatılması için yardım talebinde bulundu.



“Zigana, Karadeniz’in Avrasya Tüneli’dir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TTSO ziyaretinde Trabzon’daki projelerle ilgili bilgi aldığını belirtti. Karaismailoğlu, “Zigana Tüneli’nde çok önemli bir aşamayı atlattık. 14.5 kilometrelik Avrupa’nın en uzun, dünyanın da üçüncü en uzun çift tüp tünelindeki ışık görme törenimizi yaptık. Zigana Tüneli, hem lojistik koridorlar, hem ulaşım açısından Trabzon’un, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin, güneye, Doğu Anadolu Bölgesi’ne, Orta Asya’ya, İran’a ve Orta Koridor’a bağlanması nedeniyle çok önemli güzergâhlardan bir tanesi. Zigana Tüneli’ne ayrıca Karadeniz Bölgesi’nin Avrasya Tüneli diyebiliriz. Zigana Tüneli’ni yılsonunda açma hedefimiz doğrultusunda da önemli çalışmalarımız var” dedi.