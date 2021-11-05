Yüksek teknolojili yatırımlarda gözde iller İstanbul ve Ankara

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımları açısından illere göre yatırım yeri tercihi araştırması tamamlandı.

Buna göre, Türkiye'de son 20 yılda orta yüksek ve yüksek teknolojili 3 bin 621 yeni yatırım, teşvik belgesine bağlandı. Proje sayısına göre İstanbul yüzde 18'le birinci olurken, Ankara yüzde 10,8'le bu ili takip etti. Proje tutarına göre ise Ankara en büyük payla birinci sırada yer aldı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım, Türkiye'deki orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yatırımların hangi illerde gerçekleştiği ve yatırım yeri tercihinde hangi şehirlerin tercih edildiği sorusunun şehirlerin teknolojik ekosisteminin anlaşılması açısından önemine dikkati çekti.

Yıldırım, yatırımların coğrafi düzeyde analiz edilebilecek tek veri setinin, yatırım teşvik rakamları olduğuna işaret ederek, "Araştırmamıza göre son 20 yılda 3 bin 621 orta yüksek ve yüksek teknolojili yeni yatırım gerçekleştirilmiş. Yatırım sayısını şehirler bazında dağıttığımızda, yatırımların yüzde 18'inin İstanbul'da yüzde 10,8'i Ankara'da yapıldı. Yatırım miktarına göre bakıldığında ise Ankara en başta gelmektedir." dedi.

"Ankara teknoloji yatırımlarında önemli bir merkez"

Son 3 yılın verilerine de değinen Yıldırım, analizlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların, 2019, 2020 ve 2021 (ilk 6 ay) yıllarında hangi şehirlerde gerçekleştiğine baktığımızda, İstanbul yatırım yeri tercihinde yüzde 21'lik payla ilk sırada yer alırken Ankara yüzde 13 ile ikinci sırada yer almaktadır. Tüm bunlar Ankara'nın teknoloji yatırımlarında yatırımcıların gözünde önemli bir merkez olmaya devam ettiğini bize söylemektedir. Ankara'nın teknoloji üssü olması noktasında ortaya konulacak kamusal irade, Ankara'nın yerel paydaşları olarak bizler için önemlidir."