Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı KPSS puan sıralamasını esas alarak 2 adet sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 adet sözleşemli personel alacak.
Mühendis pozisyonunda çalışacak sözleşmeli personeller için başvuru yapacakların KPSS P3 puanının en az 75 olması gerekiyor.