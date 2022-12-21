‘Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı’ başladı

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Cihannüma Derneği işbirliğinde organize edilen Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı, Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akca, Samsun öncesinde Gaziantep, Konya, Kayseri ve Çorum’da farklı konularda çalıştaylar düzenlediklerini söyledi. Yazının icadı ve modern matbaanın bulunmasının bilginin çoğalmasında önemli kırılma noktası olduğunu, üçüncü büyük devrimin ise dijital devrimle yaşandığını ifade eden Akca, “İnternet ve dijital devrimle bilginin dünya toplumlarının en ücra köşelerine kadar hızla yaygınlaşması, kirli bilgi, internet ve teknolojinin sağladığı imkanlarla artık fiziki sınırların kalktığı, kültürler arası farklılığın azaldığı yeni bir dünya düzeni ve yeni bir toplumsal düzeni bize dayatıyor” dedi.

Ahmet Akca, internet ortamında e-ticarete bakıldığında devletlerin bu faaliyetleri vergilendirmekte ve sınırlandırmakta zorlandığını ifade ederek, bu dijital devrimin İslam Toplumu için bir şans olduğunu düşündüğünü ifade etti.

SAMSUN