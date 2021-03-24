Yumurtada kapasiteyi iki kat artıracak

BALIKESİR - Yeni tesisle birlikte, beyaz et üretiminde hem kendi, hem de sektörün ihtiyacını karşılayacaklarını açıklayan Has Tavuk Civciv Faaliyetleri Genel Müdürü Müfit Yavuz, ayrıca yurtdışı pazarda daha etkin olup, ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefl ediklerini belirtti. Mart 2020’de başlattıkları Balıkesir Kuluçka yatırımını tamamladıklarını kaydeden Yavuz, 20.000 m2 açık arazi üzerinde 8.000 m2 kapalı alanda kurulan ve tesiste yıllık 167 milyon adet kuluçkalık yumurta basımı yaparak kapasitelerini ikiye katlayacaklarını dile getirdi.

Müfit Yavuz, 2020 ve 2021 yılı yatırımlarının 287 milyon TL olduğunu ifade etti. Bursa- Eskişehir ve Afyon’da ilave damızlık ve yarka tesis yatırımları, Balıkesir’de büyükbaş yem, lisanslı depo ve kuluçka yatırımları gerçekleştirdiklerini, bu yatırımlarla 2021 sonunda ilave 1.000 kişi istihdam sağlayacaklarını söyledi.