“Yunuseli, yeşil alan olarak Bursa halkının kullanımına açılmalı”

Esra ÖZARFAT

BURSA - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa şehir merkezinde yaklaşık bin 400 dönümlük arazi üzerine kurulu, Türkiye’nin ilk iniş pisti özelliği taşıyan Yunuseli Havaalanı alanının, Bursa halkının ortak kullanımına açılması gerektiğini söyledi.



DÜNYA Bursa Temsilciliği’ni ziyaret eden Türkoğlu, “Geçmişte Doğanbey’i görüyoruz, Yunuseli’nden endişe ediyoruz. İnşallah endişelerimiz doğru çıkmaz. Biz Yunuseli’nde havaalanı statüsü kalksın istemiyoruz. 3 milyonluk bir kentin acil durumlarda böyle bir alana ihtiyacı var. Yunuseli Havaalanı’nın arazisi, Bursa halkının maddi manevi katkılarıyla edinilmiş ve bu yönüyle gerçek sahibi de tüm Bursalılardır. Dolayısıyla bu arazi üzerinde, Bursalıların görüşleri alınmadan, vatandaşa sorup danışmadan tasarrufta bulunulması doğru değil” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullanımına bırakılan 750 dönümde, yoğun yapılaşma projesinin gerçekleştirileceği iddiasının son derece vahim olduğunu belirten Türkoğlu, “Bu arazi şehrin nefes alan değeri olarak korunmalı; tamamı yeşil alan olarak Bursa halkının ortak kullanımına açılmalı” dedi.