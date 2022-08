Yurtdışı ofisleriyle İzmir’e yabancı yatırımcı çekilecek

Takip Et

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhisu Can Al, Avrupa ve İzmir arasında köprü kurum görevi görerek, kentler arasında düzenli bir iletişim ağı oluşturulmasını sağlayan ve şu an Almanya’nın 5 kentinde bulunan İzmir Ofisleri’nin sayısının önümüzdeki dönemde artacağını belirtti. Al, İzmir Ofisleri’nin bulunduğu kentlerin iş dünyasına, STK’larına, eğitim kurumlarına ulaşarak diyalogların geliştirildiğini aktardı.

Kentin dinamiklerini olabildiği kadar uluslararası alanlarda görünür hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ruhisu Can Al, “İzmir’i dünyanın değişimlerinden faydalandırmak, dönüşümünü sağlamak istiyoruz. İhracat süreçlerini kolaylaştırmak ve İzmir’e ait ürünlerin daha bilinir hale gelmesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte İztarım şirketiyle birlikte çalışarak İzmir’in kooperatif ürünlerinin daha görünür hale gelebilmesi için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İzmir, yaptığı büyük yatırımları European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) gibi kuruluşlarla finanse edebilme kapasitesine sahip. Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) konusunda araştırma kurumu olan fDi Intelligence, İzmir’i yatırımlar açısından, geleceğin Avrupa şehirleri ve bölgelerinden birisi olarak ilk 10’da gösterdi. İzmir bu açıdan umut vaat ediyor” açıklamalarında bulundu.

Halkın Bakkalı projesi sürecinde tohumlar atıldı

İzmir Ofisleri’nin, İzmir’in kabuğunu kırması ve dünya kentleriyle bütünleşmesi süreçlerinin kurumsallaşabilmesi adına ortaya konulan bir fikir olduğunu dile getiren Ruhisu Can Al, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Halkın Bakkalı’ projesi sürecinde Avrupa ülkelerindeki bazı yurttaşlarımız sürecin parçası olmak istediler. Onlardan biri şu an DİDER’in Başkanı Ahmet Güler. Kampanyanın bir parçası olmak isteyenlerle pandemi döneminde çevrimiçi platformlarda bir araya geldik. Bu organizasyonlar sayesinde kurulan Avrupa İzmir Dayanışma Ağı, DİDER’in temellerini oluşturdu. Almanya’dan başlayarak 5 İzmir Ofisi ile başladık. Kardeş kentimiz Bremen, Berlin, Bielefeld, Hamm ve Frankfurt'ta açılışlarını gerçekleştirdik. Ofisleri kurumsallaştırma sürecinde hangi ofisle hangi konularda işbirliği yapılabileceğinin fizibiletisini çıkardık. Kurulduktan kısa bir süre sonra Frankfurt Belediyesi’nin etkinliğinde kentin ticaret odası, yatırım ajansları gibi kurumlarıyla bir araya geldik. İzmir Ofisi’nin resmi açılışı yapılmış oldu. İki günlük faydalı bir programla DİDER ivme kazanmış oldu” diye konuştu.

Bu yılın başında bir kent diplomasisi sertifika programı gerçekleştirdiklerini aktaran Ruhisu Can Al, “Uluslararası ilişkiler disiplininden gelen öğrencileri derneğe kazandırma amacıyla hareket ettik. 500’ün üzerinde başvuru aldık, kabul ettiğimiz 70 genç arkadaşımız kentin önemli kurumlarının temsilcilerinden eğitim aldılar. Kentin uluslararası ilişkilerdeki önemini öğrenen bu arkadaşlarımızla şu anda derneğin komisyonlarında çalışıyoruz” dedi.

İzmir’in çok önemli bir değeri olan Homeros’u Almanya’da anlatmayı hedeflediklerini söyleyen Al, “Bunun için Berlin’i seçtik. Önümüzdeki yıl, İzmirlilerle birlikte bir Homeros sempozyumu organize etmeyi istiyoruz. Homeros üzerinden İzmir’in kent kimliğini güçlendiren bir faaliyete bulunmak istiyoruz. Bielefeld’de sağlık turizmiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hollanda ofisiyle, Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ürettikleri çiçekleri dünya çiçek ihracatında yüzde 49’luk paya sahip Hollanda’nın çiçek borsasında satışa sunduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yılsonu itibariyle Almanya’da ofis sayımız 9’a çıkacak. Hamburg, Stuttgart, Nürnberg ve Hannover’de İzmir Ofisleri’nin açılışı yapılacak” ifadelerini kullandı.

Kardeş kent Bremen’de ikinci forum yapılacak

Yaklaşık iki ay önce Bremen İzmir İş İnsanları Ekonomik Forumu’nu yaptıklarını hatırlatan Ruhisu Can Al, “1996 yılından bu yana kardeş kentimiz olan Bremen’de 19-21 Aralık’ta forumun ikincisini gerçekleştireceğiz. Tamamen sektörel bir buluşma hedefliyoruz. Başta fuarcılık, gıda, tarım, liman sektörleri ve farklı sektörlere de yer vererek, sektörün önde gelen oyuncularını bir araya getireceğiz. İlgi gösteren şirketleri Bremen’e götürecek ve onları muhataplarıyla bir araya getireceğiz” dedi.